Skolen er til for elevene, ikke motsatt

Debatt

Vi heter Casper og Isak og er elever i 9. klasse ved Salhus skole.

Selv om vi enda bare går i 9. klasse, har vi tenkt en god del på hvilken utdanning vi skal ta videre etter ungdomsskolen.

Etter som vi liker anleggsmaskiner og lastebiler veldig godt, har vi vurdert å gå TIP når vi skal begynne på videregående.

Derfor er vi kjempeskuffa over at TIP nå er foreslått nedlagt i Brønnøysund. Vi vet om mange andre som også har planer om å gå på TIP her på heimplassen sin. Så kjære fylkespolitikere! Vi trodde at skolen var til for elevene ikke motsatt? Dere burde gjøre en undersøkelse om hvor mange elever fra alle ungdomsskolene på Sør-Helgeland som ønsker å begynne på TIP til neste år og årene som kommer, før dere tar avgjørelse i saken. Har dere gjort det?

Selv om vi er flinke til å arbeide praktisk, så må vi bare innrømme at vi ikke er klare for hybellivet etter 10. klasse. Hva skal vi gjøre da? Blir vi tvunget til å gå en linje vi egentlig ikke er interessert i? Studiespesialisering er uaktuelt for oss. Vi er praktisk sterke og stolt av det.

Så kjære fylkespolitikere! Ikke legg ned TIP i Brønnøysund. La oss få ta utdanning i det vi mestrer aller best.

Hilsen

Casper Jacobsen Sørfjell og Isak Johan Aspaas