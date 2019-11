Tomas Norvoll - Men hva med oss i distriktet?

Jeg var 17, og gråt for at jeg ville hjem. Jeg var ikke klar, jeg var ikke moden. Heldigvis klarte jeg og komme meg gjennom mitt år på hybel, men det er ikke garantert at alle andre skal klare det

Debatt

I disse nedleggings-tider, kjenner jeg som helgelending på et svik.

Først fikk vi beskjed om at de tre sykehusene vi er så heldig å ha her på Helgeland skal slås sammen til et sykehus. Som beboer i Brønnøysund kjente jeg på frykten om å måtte dra helt til Mo I Rana ved evt. sykdommer.

Ikke så lenge etterpå fikk vi vite om nedleggelse av studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Som brønnøyværing kjente jeg på frykten med å flytte fra Helgeland ved evt. høyere utdanning.

Kutt av arbeidsplasser i min hjemby (les: Brønnøysundregistrene), jeg blir faktisk forbanna. Hva med oss som ønsker og bo i distriktet.

Jeg er veldig hjemmekjær, og Brønnøysund fyller en stor plass i mitt hjerte. Her er jeg født - her skal jeg bo - her skal jeg dø. Jeg tenker ofte på hvor heldig og privilegert jeg egentlig er. Når jeg gikk på barne-og ungdomsskole hadde jeg en 5 minutters sykkeltur til skolen, og jeg var så heldig å få gå mitt første år på videregående i min egen hjemby.

I en alder av 17 år begynte jeg på videregående i Sandnessjøen, og måtte flytte på hybel. Det var en stor overgang som jeg slet med. Plutselig sto jeg i en situasjon der jeg skulle bo alene, jeg skulle dele bad og kjøkken med personer jeg ikke kjente. Uansett hvor voksen jeg kjente meg da jeg bodde hjemme, så følte jeg meg som et lite barn som hadde blitt satt ut i den "store verden" alene da jeg kom på hybel langt fra min nære og kjære.

14. november leverte fylkesrådet sin innstilling til endringer i tilbudsstrukturen for den videregående skolen i Nordland. Tomas Norvoll kommer med uttalelsen: "Vi vil i større grad se på regionen som en helhet når vi nå tar bort noen tilbud ved de ulike skolene.".

Blant annet skrives det at tilbudene for restaurant- og matfag foreslås opprettholdt ved Mosjøen og Polarsirkelen videregående skole for skoleåret 2020-2021, men tilbudet ved Brønnøysund vgs. foreslås nedlagt.

Disse ordene kommer i mitt hode når jeg leser det: Avstand, Buss, Vinter, Tosen. Og ikke minst, elevene. Elevene som er 15 og 16 år! Hvor moden var du når du var 15/16 år? Hvor klar var du til å flytte hjemme fra helt alene?

Jeg var 17, og gråt for at jeg ville hjem. Jeg var ikke klar, jeg var ikke moden. Heldigvis klarte jeg og komme meg gjennom mitt år på hybel, men det er ikke garantert at alle andre skal klare det. For det er faktisk 15-åringer vi snakker om!

Jeg mener ikke at vi som bor i distriktet skal få alt vi vil ha servert på sølvfat av verken regjering eller fylkeskommune, vi har tross alt valgt å bo her selv. Men et utdanningtilbud på videregående nivå innen yrkesfag, det skal ingen få ta i fra oss.

La oss få bo hjemme til vi må flytte, og la oss få komme hjem igjen til en jobb. Jeg tror på nærhet i distriktet.





Ylva Elstad Halsen

Brønnøysund