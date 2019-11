Til fylkesråd Tomas Norvoll i Nordland fylkeskommune

Debatt

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å skrive mine tanker her. Jeg hadde mye heller hatt lyst til å treffe deg, spandert en kopp kaffe på deg og fått fortalt deg rett ut hva jeg mener om nedleggelsen av TIP i Brønnøysund.

For deg som antageligvis ikke kjenner til meg, så får jeg ta en kjapp innføring. Jeg er 36år, gift, tobarnsfar, deleier og daglig leder i en mellomstor maskinentreprenørbedrift i nettopp Brønnøysund.

Jeg startet vår bedrift fra ingenting sammen med min far. Bedriften teller idag 30 fast ansatte.

Jeg har ingen svær utdannelse fra sentrale strøk. Jeg har ingen mellomlederskole, eller teambuildingskurs fra store aktører.

Nei kjære fylkesråd Tomas Norvoll...jeg har kun et år på TIP i Brønnøysund, et år på maskinførerlinjen og en god porsjon arbeidslyst og ståpåvilje.

På tross av denne utdanningen (som du nå ønker å ta fra oss) har jeg og mine ansatte klart å bygge opp en bedrift med 30 fast ansatte, omsetning på 40 millioner eks. mva., tre gassellepriser, kommunal næringspris, faste lærlingeplasser og oppdrag i hele ditt fylke.

Og kjære fylkesråd Tomas Norvoll.....de fleste av disse unge og godt vokse menn jeg har med meg i bedriften, har mer eller mindre samme utdannelse som meg selv: Mekaniske fag (nå TIP) og maskinførerlinjen. Dette i tillegg til en god porsjon arbeidslyst og ståpåvilje....du skjønner...ståpåviljen kommer frem når du virkelig liker det du gjør og har troen på det.

Alt dette har vært mulig siden vi har TIP i Brønnøysund. Ungdommer finner sin plass, sin interesse og etterhvert et passende yrke.

Vi som maskinentreprenør, Torghatten asa, landbruket, akvakulturen, industri, bergverk, verksteder, transport, bygg og så videre og så videre er totalt avhengige av dette tilbudet lokalt.

Dette vil du nå ta fra oss!!! Jeg blir så oppgitt og forbannet at jeg må trekke pusten og telle så langt jeg har lært i min lille utdanning for å klare å beherske meg.

Vi har hatt lokale lærlinger i faste lærlingeløp gjennom flere år nå. Dyktige, pålitelige gutter og jenter som har tatt denne utdannelsen fordi de vil, fordi de kan og fordi det ligger tilrette for det.

Disse er nå i fast jobb....og Norvoll...de bor der de vokste opp.

Jeg må også få legge til at noen av de som velger TIP er personer som kanskje ikke alltid er de sterkeste i teori, men det er jammen ikke mange som slår de i praksis...jeg må få minne deg om at for å drive en tunell eller bygge en kai, motoroverhale en ferge eller sveise en stålkonstruksjon, så innebærer det en hel del praksis. Det gjør jentene og guttene fra TIP...

Nettop derfor trenger vi tilbudet her. Næringslivet er avhenging av lokal arbeidskraft.

Vi har jobb til ungdommen Norvoll, men nå ønsker du å sende dem herfra!!!???

Dette finner vi oss ikke i, Norvoll!!

Hva skal vi til slutt leve av her? Male troll og selge lefse til hurtigruteturistene??

Jeg har to gode råd til deg fylkesrådmann Norvoll:

-Tenk deg nøye om en gang til

- Sjekk kalkulatorbatteriene og kompetansen til vedkommende som har kalkulert med at det koster 40 millioner å renovere TIP-hallen i Brønnøysund.

Vidar Bendiksen

Daglig leder

Bendiksen entreprenør AS