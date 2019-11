Styrking av utdanningstilbudet - en unnskyldning å gjemme seg bak

Debatt

Kjære Margunn Ebbesen. Dette er først og fremst et tilsvar til deg, men også til alle de andre politikerne som ikke har fått med seg sakens fakta i rundt Nord Universitet og Nesna.

Det er vanskelig å vite hvor man skal begynne å svare. Avmaktsfølelsen er ikke lenger en skuffende følelse som av og til kommer snikende. Den er nærmest blitt til en ryggmargsrefleks for oss som studerer på Nesna. Som fulltidsstudenter (ja, for det er vi nemlig – full tid, 100 %) er svært mange av oss også i jobb og har familier vi skal ta oss av, og i disse tider har vi eksamener vi forbereder. Vi har mer enn nok å konsentrere oss om, men vi kan ikke sitte stille og se på flere usannheter som blir statuert som fakta i forsvarstaler. Som studenter ved Nesna har vi svært mye til felles, men en ting som virkelig binder oss sammen (sett bort fra de fantastiske menneskene på Nesna) så er det kampen mot løgnene, dårlige forsvarstaler og misoppfattet «autonomi».

Ja, for det hele startet nemlig med en løgn, så en til, så ballet det bare på seg. Som studenter ved Nesna har vi fått hørt at vi er dårlig kvalifiserte, at det nesten ikke er søkere til denne utdanningen, og at vi kun er 21 studenter på Nesna. Frekkheten toppet seg da rektor beklaget at hun skrev det så uheldig at vi var dårlige kvalifiserte studenter, for det var jo ikke det hun mente. Hun mente å si at vi ikke var dårlig kvalifiserte studenter, men bare dårlig kvalifiserte søkere?! Ja, forstå det den som vil. Vi er faktisk ikke 21 studenter. Bare i vår klasse er vi over 60 godt kvalifiserte, engasjerte, dyktige og kapable framtidige lærere. Men på et samlingsbasert studie om de fleste av oss ikke hadde tatt dersom det ikke var det, så er det ikke vanlig at studentene er på campus hver dag. For hva hadde da vært vitsen med en desentralisert struktur? Det blir ikke noe større miljø på Mo, så hvorfor blir vi absolutt bedre der?

Som du sier selv, Margunn. Du gikk ut som russ i Brønnøysund i 1981. Det er noen år siden. Vi i MAGLU 2018 har vært russ i alt fra 1983 til 2018. Og vi har valgt Nesna. Du sier at det ikke lenger er søkere fra Helgeland til Nesna? Utrolig pussig at vi er studenter i MAGLU 2018-kullet som er både fra Bindal, Brønnøysund, Herøy, Dønna, Meløy, Rana, Hattfjelldal, Drevja, Mosjøen, for å nevne noen. Og ja, vi er faktisk studenter fra Saltdal og Fauske også, Margunn. Og fra Steinkjer. I tilfelle du har glemt av geografikunnskapene der i sør, så er det ikke så langt mellom Bodø, Saltdal, og Fauske, eller mellom Levanger og Steinkjer, om du vil. Du skriver at disse studentene helst velger Levanger eller Bodø. Du skriver at vi aller helst vi ha store, attraktive studentmiljø. Men hva vet du egentlig om dette? Har du spurt oss som studenter? Har du spurt studenter i det hele tatt? Ikke kom her og gjem deg bak hvordan det var en gang på 80-tallet, for så å bare regne med hvordan tingenes tilstand er.

Ei av oss bestemte seg i vår for å fortsette studieeventyret et annet sted i landet, på et av de mest attraktive studentmiljøene vi har i dette langstrakte landet. Tanken på om å få prøve seg på en større by og i et større studentmiljø fristet, og denne studenten flyttet studiested. Tre uker etter studiestart var hun igjen tilbake på Nesna. Noe hun ikke angrer på et sekund. Hun savnet det gode miljøet mellom både oss studenter og våre gode faglærere. At store studietmiljø er så attraktivt er en myte. Flere av oss har også utdanning fra før, og vi er ganske så samkjørte på hvor vi trives aller best.

I høst fikk klassen vår et ytterligere bidrag med syv flotte, kvalifiserte, dyktige og engasjerte vordende lærere. Vet du hvor de kom fra? Nei, kanskje ikke. De kom fra Bodø og Levanger. Et stort studentmiljø betyr ikke alltid et godt studentmiljø. Du må gjerne ta deg en time eller to sammen med oss i pedagogikktimene våre. Men en av våre viktigste oppgaver som lærere er å se den enkelte elev. Utallige studier viser at elever som blir fulgt opp og sett, er det som fullfører og gjør det bra. Vi er studenter, men det er likevel en styrke å bli sett. Det siste halve året har vi blitt fullstendig ignorert av makten, som av en eller annen grunn på død og liv vil legge ned Nesna. Vi er flere lærerstudenter som søker oss til Nesna, enn hva det gjør til Bodø. Visste du det, Margunn? Ei av de som meldte overflytting fra Bodø til Nesna i år kom ikke inn i på Nesna i fjor. Hun ble tipset om å bare søke i Bodø, fordi de hadde så få søkere at alle kom inn uansett. Fortsatt svirrer løgnene om at Nesna-studentene er dårlig kvalifiserte.

Kjære Margunn, kjære dere andre som ikke vet fakta om studentsituasjonen og det å være student på Nesna. Hvorfor har dere ikke hørt på oss studenter? Hvorfor har dere ikke spurt, vært lydhøre til oss det gjelder? Ikke kom her i ettertid og si at du gjorde alt du kunne. For det er vi ikke helt enige i.

Som du skriver så flytter mange av våre unge mennesker ut av landsdelen for å ta utdanning, og mange kommer dessverre ikke tilbake. Nei, hvorfor ikke det, tror du? Der man ikke har utdanningstilbud, der kan man heller ikke studere. Der høyere utdanningstilbud forsvinner, mister vi også en arbeidsplass for ungdom som har skaffet seg høyere utdanning og ønsker seg tilbake til Helgeland. Faglærerne på Nesna skal flyttes til Bodø, ikke til Mo i Rana.

Du sier at det ikke har kommet mistillit til styret. Dette har vi ropt ut flere ganger. «Fakta» blir vridd om og endret etter som det passer den som sier det. Men vi har ikke blitt hørt.

Du heier på vekst på Helgeland. Men i denne sammenhengen gjør du ikke det. Du heier på Rana, men faglærerne våre skal jo flyttes til Bodø. Så hvem heier du egentlig på? Nei, vi ønsker ikke noen krangel mellom Rana og Nesna. Det er bare 6,7 mil og cirka en time å kjøre fra Nesna til Mo i Rana. Men vet du hva? Det er bare 6,7 mil og cirka en time å kjøre fra Mo i Rana til Nesna også. For oss sør på Helgeland, eller oss i Lofoten eller Vesterålen er det enklere å komme seg til NTNU eller UiT.

Du avslutter leserinnlegget ditt med «Vi har ressursene, vi har mulighetene, men vi må også ha menneskene med riktig kompetanse». Igjen, Margunn: Har du vært på Nesna? Hva vet du om studentene på Nesna, eller om lærerstaben på Nesna. Med dette utsagnet provoserer du like mye som da rektor gikk ut og proklamerte at Nesna-studentene er dårligere enn andre studenter i Nord Universitet. Du kan gjerne få en karakterutskrift av alle studentenes karakterer, samt en ansattoversikt med utdanning og forskning.

Vi hadde satt pris på om du kunne satt deg litt mer inn i saker som omhandler om hvorvidt vi er kompetente eller ikke. Er det noe du lurer på angående Nesna, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi tar imot beklagelsen din når som helst, med åpne armer. For sånn er nemlig studentmiljøet på Nesna. Ikke så stort, men med åpne sinn, åpne armer og masse hjerterom!

Vi har fått hard medfart den siste tiden. «Autonomi», «dårlig kvalifiserte studenter», «dårlig kvalifiserte søkere», «økonomi», «for lite forskning», «kun 6,7 mil til Mo i Rana». Dette er alle påstander som har kommet for å få lagt ned Nesna. De har alle gått i loop. Men vi gir oss ikke. Vi har ikke tenkt oss noen steder. Vi er tatt opp på Nord Universitets avdeling på Nesna, og der skal vi gå ut med masterdiplom den beste lærdommen og venner for livet i 2023.

MAGLU 2018-2023

Ann-Helen Moen, Brønnøysund

Martine Kveinen Thomassen, Bindal

Kathrine Øines Dishington Johnsen, Utskarpen

Rebekka Mathiesen, Herøy

Kristine Bang, Meløy

Bengt Holann, Andøya

Barbro Kjellbakk Halvorsen, Meløy

Stine Mari Arntsen, Sortland

Ragnhild Taraldsvik Brodersen, Nesna

Martine Osbakk, Bodø

Helene Olaussen, Mo i Rana/Brønnøysund

Celine-Helene Aga, Rødøy

Christine Nilssen, Sandnessjøen

Tina Marianne Pangoniené-Nilsen, Herøy

Therese Arntzen, Fauske

Silje Jensen, Gravdal

Malin Mikalsen, Mosjøen

Oda Olsen, Utskarpen

Eirill Høydalsvik, Mo i Rana

Vanja Gjengstø Færø, Mosjøen

Therese Jakobsen, Mosjøen

Wanja Skog Hermansen, Nesna

Torbjørn Smedsund, Leknes

Thea Meidell, Mo i Rana

Cecilia Larsen Ruså, Nesna

Marta Fagernes, Nærøy

Frida Oldernes, Bjerka

June Bøe, Lurøy

Tonje Didriksen, Nesna/Mo i Rana

Anne Vottestad, Myre

Awaz Kassim, Nesna

Regine Schaug, Andøya

Solveig Dyrhaug, Mosjøen

Kari-Mette Botn, Mo i Rana

May-Liz Reinholdtsen, Sortland

Camilla Møllersen Bjørnå, Mo i Rana

Christina Lenningsvik, Bleikvasslia

Katrine Nordli, Namsskogan

Lars Fosse, Stavanger/Nesna

Sigrid Jakobsen, Mo i Rana

Silje Haug Rausandhaug, Leknes

Karl Eirik Johnsen, Hadsel