Nei, men Ebbesen, da

Debatt

Jeg har all mulig respekt for din tristesse over at passet ditt blir både ettertrykkelig, og forholdsvis krast, påskrevet. Du prøver å kjøre på med litterære hundeøyne for å få leserens medfølelse over hvordan stormen Knud har tatt alt engasjementet du virkelig føler for Helgeland og blåst det til Bermuda. Det er sikkert noen Høyrekamerater som heier på deg, men deres tid er noe på hell i folkesjela i Nord-Norge. For å si det mildt. La oss være ærlige, Ebbesen, for all del, la oss være det. Dette dreier seg om penger. Penger som nordlendingene har betalt i skatt, opp til 43 prosent for smertelig overtid og utmattende ekstrajobber, og som de nå ønsker å få en bit av velferdskaka for.

Denne spesifikke kakebiten vi vil ha, er studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen. Høyskolen i Nesna ble lurt og lokka, dytta og dratt inn under Nord og Ned Universitet sin vinge. Det er ikke Bodø som er fienden her, det er sparelysten til partiet ditt som er riset bak speilet, og dere har oppført dere som ei dårlig mor som lurer barnet inn på helsestasjonen med at de skal måles og veies av snille helsesøster, men så er det en vaksinasjon på slutten. Fy dere! Man skal ikke holde tilbake at sprøyta er der. Hvis sprøyta er viktig nok til å tas, ja, da står man for det, uansett, og man skylder i alle fall ikke på helsesøster. Det gir nemlig vegring neste gang, og skaper en mistillit. Hvis det ble litt vanskelige bilde: mener du studiestedene skal legges ned, så sier du det. Du gjemmer deg ikke bak autonomi. Den vet du hvor skal plasseres.

Jeg leste innlegget ditt med interesse, men hang meg opp i noe småtteri, og følte meg kallet til et aldri så lite gjensvar.

Flere av dine medstudenter fra 1981 søker ikke Nesna lengre. Vel. Det kan godt hende. Nå har jeg ikke inngående innsikt i årskullet ditt, men om dine russevenner ønsker omskolering i en alder av snart seksti, så er vel neppe femårig lektorprogram eller sykepleierstudiet det som står øverst på lista. Selv om du og vennene dine har gjort det sånn at vi som kommer etter dere i pensjonsløypa må jobbe til den eneste teltturen man tar er i oksygentelt, så er det slik at du og dine kan gå av med AFP ved 62, eller ta ut alderspensjon tre år etter. Lite sannsynlig at man tar ei omskolering og kan gå av tre år etter. Du ser den?

Likevel velger jeg å si at Nesna er riktig så populær for de yngre studentene. Høyre er jo kjent for å være glad i tall, og her er det masse tall og grafer og kakediagram og statistikk du kan more deg med. Når dette ikke er gjort, så må jeg ta det som vond vilje. Du vil ikke, for å bruke klart språk. Joda, mange drar til Levanger, men om du skal sammenligne med Bodø, er det den gamle damen, HiNe, som er landsdelens vinner.

«Brønnøy, Helgeland og Nordland er også en del av Nord-Norge. Jeg mener jeg kjenner landsdelen og folkene ganske bra nå etter mine seks år som stortingspolitiker», skriver du. Fint. *klapp-klapp* Du vet altså etter seks år at to regioner og et fylke, som de to regionene faktisk ligger i, er en del av en landsdel. Flott for deg. Det er likevel en noe pussig ting å si, og pussig er det vel at du knapt kjenner landsdelen, til tross for din mening om det motsatte. Man skulle jo tro at du kjente den best etter å ha bodd der selv, men det er visst kun først som stortingspolitiker man får magisk innsikt i den nordnorske folkesjela.

Dårlige veier står vi av. Det er vi vant til. Mange av oss kjører E6 nord for Nordlandsporten, den vi snart låser av og kaster nøkkelen utenfor oljeboringssokkelen, og ser hvordan landsdelens hovedpulsåre er behandla av den onde stemora på Løvebakken. Det er ingen som innbiller seg at en kommunal vei i Ytter-Bindal er bedre. At dere velger å legge ned båtruter og fergeanløp i tillegg, er slett ikke uventa. At du står fram i BA og mener nordlendingene først og fremst tenker på veikvaliteten, er nok en småstein på vekta i disfavør ditt kjennskap til oss. Til og med jeg, som er utskremt trønder, kjenner folket i nord bedre enn deg. Dårlige veier klarer vi. Dæven, heller, lita tue velter ikke en nordlending.

Bekymring over hvorfor folk ikke flytter tilbake til Bindal, Brønnøy, Beiarn eller Berlevåg etter endt utdannelse, er det ikke bare du som kjenner på. Akkurat det er det nærmeste du kommer en vettug uttalelse i hele forsvarstalen din. Som lærer i retorikk var jeg ikke imponert over den, men der traff du. Det får meg til å tenke på et gammelt ordspråk: også blind høne finner korn.

Samtidig er det noe merkelig at også Ali vet hvorfor han må forlate Brønnøy etter grunnskoleopplæringa, eller Emma vet hvorfor hun ikke gidder returnere til Dønna som sykepleier; når du ser at din kakedel verken har glasur, fyll eller blitt dynka, den er mer som tørr kanelbolle for å regne, hvorfor skal du ønske å sette tenna i den da? Det burde være unødvendig å spørre, men noen krever teskjeia. Ditt parti. Høyre. Dine kompanjonger. Høyrekameratene. Dere har snørt igjen tilbakestrømmen til landsdelen. Vi sender ut mat og ressurser, energi og glupe hjerner, men får bare hugg og slag tilbake. Takk for den. Hvorfor bli, når det er det eneste man kan er å ta bilder av verdens vakreste område?

Det er ikke at vi ikke unner Fredriksen eller døtrene hans ikke skal få til salt i grøten, men de er ikke mer verdt enn andre. Likevel ser vi i nord at du og dine logrer for Carl & Co (som har sin fiende å hyle om, som om svenskenes tilstander er stort verre enn det vil bli her om ikke 2021 forter seg), lillekong Midas (som naturlig vis ikke vil betale skatt, når Keynes allerede for hundre år siden beviste at Krøsus gjemmer pengene sine i madrassen på yatchen når det er økonomiske nedgangstider for folk flest) eller lakselordene som fraber seg et skattenivå under normal overtidstrekk. Det er likevel ikke det dette dreier seg om. Vi i nord er vant til væreiere som er dårlige føydalherrer, men, Ebbesen, wake-up call: middelalderen er over. Også i nord.

Du kan ikke først si at vi mangler kvalifisert arbeidskraft, for så å dumpe 1.000 tonn søppel fra Stortingsgarasjen på vegen til å bli kvalifisert i et yrke. Alle videregående skoler i Nordland må spare. Kvalifiserte lærere gidder ikke mer og flytter. Yrkesfag er så dyrt. Bu hu. Du er i et regjeringsparti, for faen, gjør noe med det. Gå tjenesteveg. Ellers oppfyller du ikke mandatet fra velgerne.

Og så støtter du til og med nedleggelsen av Nesna og Sandnessjøen. Fint på Mo. Vært der og handla masse, men hallo. Nå skal praksisveiledninga av framtidige lærere skje på Skype. Hva blir det neste? Skal sykepleierne øve seg på å sette sprøyter på Skype også? Som om det går. Dette er kun et skalkeskjul fordi du og kumpanene dine i neste omgang skal legge ned på Mo også. Vi vet det. Du vet det. De vet det.

Derfor må du slutte å skylde på Ap og SV og alle andre. Først er du den dårlige mora, og nå er du tenåringsdattera som peker på alle andre. Det er di regjeriig som prioriterer å bruke penger på å kjøpe nye fregatter eller bygge flotte garasjer midt i en bilfri by. Og nå er det Nord-Norge som blir straffa fordi vi er få. Vi er bare litt flere i hele Nord-Norge enn det er folk i Bergen og Stavanger til sammen. Men om du hadde gidda å lese deg litt opp, så hadde du sett at de tre nordligste fylkene har høyere BNP per sysselsatt enn resten av landet. Nemlig. Sug på den. Dessuten er vi langt nærmere Tore Hund enn Frode Fisle av Løvebakken. Jeg vet hvem jeg vil ha i hjørnet mitt, for å si det slik.

Så for å avslutte på topp, eller bunn, alt ettersom hva slags fortegn du starter med, du lurer på hva som skal lokke folk til landsdelen. Det er nesten trist at du ikke skjønner det sjøl, eller at noen av de storfancy rådgiverne som fins i gangene kan hjelpe deg, men det er altså så enkelt at dere gir oss de samme mulighetene som de i Oslo får, og du har mye rett i avslutninga di, og som norsklæreren din har jeg endra den slik at den nå er helt rett:

For er det noe jeg heier på, så er det vekst og aktivitet på Helgeland. Vi har ressursene, vi har mulighetene, og også menneskene med riktig kompetanse.

Nå gjelder det bare å få menneskene med kompetanse inn på Stortinget. Der virker det som at ikke alle er helt oppdaterte for tida.

Christine Meisterlin

Distriktsopprører og kåsør

Nordorboer