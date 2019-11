Ei styrking av utdanningstilbud på Helgeland og Nordland er viktig for å beholde de unge i landsdelen

Debatt

Det pågår en opphetet diskusjon i media og på sosiale medier for tiden. Det hevdes at jeg ikke engasjerer meg for Helgeland, og det synes jeg er trist. Det er flott med engasjement, men når det som sies oppleves som feil så får jeg allikevel stå i stormen og prøve å forklare litt bedre mitt ståsted.

Brønnøy, Helgeland og Nordland er også en del av Nord-Norge. Jeg mener jeg kjenner landsdelen og folkene ganske bra etter mine nå seks år som stortingspolitiker. Jeg har reist mye i landsdelen og møtt mange mennesker. Da jeg begynte å reise rundt og snakket med folk fikk jeg tilbakemeldinger om at den største utfordringen var dårlige veier. Nå har tilbakemeldingene endret seg fra beskjed om at vi må fortsette vår satsing på samferdselsbygging. Men nå er den største utfordringen mangelen på kvalifisert arbeidskraft til bedriftene. Dette spenner fra sykepleiere, lærere, ingeniører, men ikke minst fagarbeidere til både havbruksnæring, industri og reiseliv med mer.

Og her har vi kanskje nøkkelen til mye av det som skjer i Nordland og Nord-Norge. For mange av våre unge mennesker har flyttet ut av landsdelen for å ta utdanning, og mange kommer dessverre ikke tilbake.

Kanskje dette er noe vi alle i fellesskap skulle løftet frem og spurt oss selv om: Hvorfor reiser de ut av fylket for utdanning? Men aller viktigst: Hvorfor kommer de ikke tilbake? Dette er noe som har skjedd i mange år – også før Nesna ble foreslått nedlagt. Da jeg gikk på videregående skole i Brønnøysund (ferdig -81) var det flere av mine medstudenter som søkte seg til Nesna for lærerutdanning. Det gjør de ikke lenger. Ungdommene som søker seg til videre universitetsutdannelse flytter ofte ut av landsdelen. Levanger er blitt et populært sted å ta universitetsutdannelse for oss fra Sør-Helgeland. Enten det gjelder barnehage-, lærer- eller sykepleierutdanning. Heldigvis kommer noen tilbake til Brønnøysund, men mange bor og jobber fortsatt i nærheten av sine studiesteder.

Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV om å stoppe vedtaket fra styret. Vi kan mene mye om avgjørelsen som styret har besluttet. Men det er styret som har gjort sin beslutning, og det er ingen som har påberopt at styret ikke har forholdt seg til styringskrav. Det er ikke fremkommet mistillit til styret. Også Ap har stått bak denne forståelsen om at styret skal gjøre sine kvalifiserte beslutninger. Aps Nina Sandberg som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget uttalte så sent som i august i år at heller ikke de vil anke styrebeslutningen inn til Stortinget. Styret har heller ikke påberopt at det er manglende finansiering som gjør at de kom til denne beslutning, men at den er gjort med bakgrunn i å gjøre Nord universitet sterkere.

Når det gjelder konsekvensene for utdanning på Helgeland så står det i høringssvaret som Nord universitet presenterte på Stortinget at bakgrunnen for at styret har vedtatt å legge ned to av studiestedene på Helgeland, som sagt er å gjøre Nord universitet sterkere. De har en ambisjon om å øke studenttallet på Helgeland fra 500 til 1.000. Nord universitet sier videre at de fortsatt også vil tilby desentralisert studietilbud på Helgeland. Det vil også bli tilbudt desentraliserte og samlingsbaserte tilbud fremover. Da blir det feil som enkelte hevder, at nedleggelsen av Nesna vil svekke tilbudet på Helgeland. Men at det er trist for Nesna – det er vi alle enige i.

Kanskje vi heller skal spørre oss hva som skal til for at ungdommen velger et utdanningstilbud i Nordland/Nord-Norge? Og hva kan vi gjøre for at de skal velge å flytte tilbake til sine hjemkommuner i landsdelen?

For – den største utfordringen er jo at vi mangler, og kommer til å mangle enda flere innbyggere for å fylle alle de ledige jobbene i landsdelen.

Jeg frykter at svaret vi får er at de ønsker å studere i større studentmiljø, som også har attraktive studenttilbud til dagens ungdom. Og de ønsker å jobbe i større fagmiljø. Håper virkelig jeg tar feil, da skal jeg være den første til å beklage dette. For er det noe jeg heier på, så er det vekst og aktivitet på Helgeland. Vi har ressursene, vi har mulighetene, men vi må også ha menneskene med riktig kompetanse.

Margunn Ebbesen

Stortingspolitiker

Nordland Høyre

