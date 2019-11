Videregående skoler og sentralisering

Debatt

Er det virkelig målet at flere 15- og 16-åringer i Nordland skal måtte flytte fra familien for å gå den linjen de ønsker? Eller at de tar til takke med andre- og tredjevalg for å bli værende hjemme?

Forslaget til tilbudsstruktur i de videregående skolene i Nordland har skapt kraftige reaksjoner, spesielt i distriktene. Ikke så overraskende, da tilbudene ved flere skoler blir betydelig beskåret, såfremt fylkesadministrasjonens forslag går gjennom. Det er flere gode grunner til at folk blir forbannet.

Lik rett til utdanning.

Setningen ovenfor lyder riktig. Det er likevel det motsatte fylket nå vil få gjennomslag for. Elever fra distriktene bør kunne velge fra et rimelig utvalg av linjer når de skal begynne på videregående skole. Med all nedleggingen som foreslås, blir dette absolutt ikke tilfellet.

Tenk på signalet som sendes til dagens ungdom, de som skal bygge Nordlands framtid! Ønsker dere at distriktene skal være attraktive til de som bor der, og til de som kan tenke seg å flytte dit? Er forslaget et tilbud dere er stolte av å gi til ungdommen på Sør-Helgeland?

De folkevalgte i fylkeskommunen vil nå legge ned tre linjer (Teknikk og industriell produksjon, Restaurant og matfag, og Service og samferdsel ved Brønnøysund vgs). Dette er kun et par år etter at de i 2017 la ned Design og håndverk, Studieforberedende medier og kommunikasjon og arbeidsmaskiner (TIP) ved skolen.

Det blir til sammen fem (fire) færre linjer å velge i for ungdommen som vokser opp i området. (Ei linje er foreslått opprettet). Elevtallet synker ikke på Sør- Helgeland de neste 9 årene og da har vi ikke nok plasser til elevene våre.

Er det da realistisk at frafallet i videregående skole vil fortsette å gå ned? Med betydelig flere som må velge mellom ønsket utdanning og å få bo med familien, er det lite trolig.

For her snakker vi politikk. Politikk handler om prioritering, og i denne saken også troverdighet. Posisjonen i Fylkeskommunen (Ap, Sp, SV, Krf) er partiene som har frontet desentralisering mest, inkludert en desentralisert skolestruktur.

Kjære folkevalgte, er det virkelig slike verdier Nordland vil stå for? Det som skjer nå er sentraliserende tiltak etter læreboken, og vil sette sine spor for i lang tid framover!

Sturla Johansen

Plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet Brønnøysund vgs.