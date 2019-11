Kommentar til Margunn Ebbesen (H)

Debatt

Nedleggelse av lærerutdanningen på Nesna er helt klart en nedbygging av høyere utdanning på Helgeland. Det er ikke en påstand. Det er ren fakta og kan regnes i prosent. Man legger ned Nesna 100 % og flytter noen av prosentene til Mo i Rana og resten av de gjenværende prosentene til Bodø, som ikke ligger på Helgeland. Det er også fakta, hvis man har fulgt med i geografitimene.

Da er det mildt sagt sjokkerende og skuffende at vår Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Nordland og Helgeland, sier at nedleggelse av Nesna ikke er ei nedbygging av det høyere utdanningstilbudet på Helgeland. I stedet for å gå i bresjen og videreformidle denne argumentasjonen fra et enstemmig Nordland fylkesting inn til regjering og Storting, velger hun å argumentere i mot og forsvarer nedleggelsesvedtaket. Dette bør være et helt klart bevis på at Margunn Ebbesen ikke er en stemme for Helgeland, men dessverre det stikk motsatte.

Merethe Paulsen Blomstervik

En skuffet innbygger på Helgeland, men fortsatt optimist