Leve Nesna og autonomi meg i «rauva»

Debatt

…som vi så fint sier det her på Helgeland! Ordet autonomi er forresten gresk må vite. Mon tro om ikke til og med grekerne selv klødde seg i hauvet og lura på hva dette ordet egentlig innebar? Autonomi betyr fullstendig eller delvis-selvstendighet, selvstyre eller selvbestemmelse. Leser vi litt videre i det store norske leksikon, så ser vi at autonomi i politisk sammenheng betyr særstatus for enkelte delstater eller regioner som ikke er suverene. Ordene «ikke» og «suveren» er her de mest interessante!

Så selv ikke en hel delstat er suveren og hevet over landets lover. Mens i Norge påstår de som styrer landet hardnakket at et lite styre er suverent og kan gjøre akkurat som de vil. Det spiller ingen rolle for dem om styret overser sin hovedoppgave nr.1, som er samfunnsoppdraget, trikser og finter, spiller tunell med sine eiere og løper i helt motsatt retning. Bare for å ha nevnt det, så eier altså ikke styret seg selv. Det er regjeringa som eier styret.

Så et styre er ikke suverent. Det må både forholde seg til sine eiere og til norske lover vedtatt i Stortinget. Det er til og med noen kloke hoder som har stilt spørsmålstegn med om Norge egentlig er suverent, enn så lenge landet vårt er underlagt direktiver og (lov)regler fra EU pga. EØS-avtalen.

Så kom ikke her og fortell oss helgelendinger at verken regjering eller Storting kan overprøve det lille styret i Nord. Det er rett og slett bullshit, som vi også sier her nord. Regjeringa gjemmer seg bak det flotte ordet autonomi, fordi de kvier seg og ikke ønsker å ta ansvar.

Minister Nybø kunne og burde ha grepet inn for lenge siden. Det har hun derimot ikke evnet å gjøre, og derfor er hun heller ikke skikket til å fortsette i sin post. Det verste er at regjeringspartiene er fullstendig klar over hennes feiltrinn og snakker om det på kammerset, men lar det passere. De synes tilsynelatende det er mindre ubehagelig å ofre en hel landsdel, enn en minister. Det har gått prestisje i saken, og Helgeland med sine 80.000 innbyggere skal ofres for prestisjens skyld. Ufattelig trist og respektløs! Det er direkte et overgrep av befolkninga på Helgeland.

Vi er både skuffet og forbannet i dag etter at innstillinga fra Utdanningskomiteen ble lagt fram, der ingen av regjeringspartiene vil løfte så mye som en finger for å redde Campus Nesna, for ikke å snakke om rauva. Størst er skuffelsen over våre egne, som til dags dato ikke har engasjert seg og vært totalt fraværende i debatten. Dette er et svik så stort at det i mine øyne kan jamstilles med landsforræderi på høylys dag, og landet som er forrådt heter Helgeland. Jeg skulle nærmest til å si: «Gå hjem og skam dere!» Men jeg tar det tilbake. Våre stortingsrepresentanter på Nordlandsbenken fra regjeringspartiene, kan like godt bare bli værende på benken og klamre seg fast til den enn så lenge. For makten deres vil langt fra vare i all evighet og æren trenger vi slettes ikke en gang nevne. De som fortjener å bli nevnt, er menneskene som bor her, i riket Helgeland, for de skal bestå i all evighet. Vi gir oss aldri! Amen.

Merethe Paulsen Blomstervik

Innbygger på Helgeland og evig optimist

