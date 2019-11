Velg ditt eget liv

Debatt

Jeg befant meg nylig på et seminar om seksualitet og erotikk, med mange interessante workshops og foredrag om seksualitet og psykisk helse. Flust av kompetente fagfolk var til stede og holdt foredrag som belyste og skapte åpenhet rundt emner som ofte er tabubelagt, som sex, kropp og følelser.

For meg var det en stor personlig utfordring bare å møte opp, ettersom det helt ærlig var ganske utafor min komfortsone, og en helt ny, vill og samtidig lærerik opplevelse.

Dette var altså et innholdsrikt og spennende seminar, der høydepunktet for min del var foredraget med Noemi Casquet. Forfatteren av den populære og kontroversielle boka «Mala Mujer»–«Slemme pike» på norsk. Casquet tar opp temaer som feminisme, seksualitet og hvordan vi som kvinner (og menn) bør ta et oppgjør med, og frigjøre oss fra kapitalismen. Hun oppfordrer oss til å bryte med normen, «det etablerte» i samfunnet, stille spørsmål ved handlingene og tankene våre. Dette er problemstillinger jeg tror mange kjenner seg igjen i, mens andre ikke har reflektert over – altså at en skjult overmakt brutalt sagt styrer livene våre.

Kapitalismen styrer samfunnet, dets ønsker og behov med stødig jernhånd. Det er på tide å spørre oss selv; hvor ligger kilden til våre handlinger? Hvilken motivasjon ligger bak?

For å gjøre det mer forståelig, her er noen eksempler:

Hvem har pålagt kvinner å bruke BH, barbere seg, bruke sminke, smykker og høye hæler? Gjør vi det for vår egen del, fordi vi liker det, eller fordi vi føler vi bør, forsøker å oppfylle et uoppnåelig kvinneideal? Det har til og med nådd det stadiet at samfunnet affiserer at kvinner har spesielle evner i spørsmål om rengjøring, huslige oppgaver, orden og familie – hvordan i alle dager har vi kommet frem til det?

Og hvem har sagt at menn ikke skal klemme, gråte, vise følelser? At dersom du ikke liker sport, raske biler, actionfilmer og tar 100 kg i benkpress er du ikke ordentlig mann? At «idealmannen» gjør alt dette, har testosteron til 100 prosent sexlyst døgnet rundt og muskler som tilsier et stramt treningsregime?

Hvor kommer disse stemmene fra? Hvem forsøker vi å tilfredsstille?

Hvem har «tatt fra oss» makta og friheten til å velge og skape våre egne liv?

Stemmene er overalt rundt oss. Det er fraser vi har akseptert og internalisert, gjort til sannhet ved kontinuerlig repetisjon og affirmasjon uten kritisk overblikk. De er altså innvevd i vår kultur, og omgir oss daglig i form av TV, internett, reklame, media, venner, kolleger, kjøpe- og treningssentre, skole og arbeidsplass. Forfatteren påpeker at alt rundt oss forventer noe av oss vi ikke er i stand til å oppnå, hele vårt miljø er fylt med stimuli som får oss til å ønske det uoppnåelige. Mytifiseringen av kvinner gjør at vi ønsker å følge den etablerte protokollen i livsløpet og i dannelsen av kjønnsrollen.

Vi kan derimot ikke peke ut et enkeltmenneske som «samfunnets syndebukk» for disse idealene vi så fælt streber etter, eller normene vi forsøker å innfri. Heksebrenninga er forlengs over, og det er på tide å bli bevisst kapitalismens ånd.

Kapitalismen har en hegemonisk stilling, som styrer samfunnet slik at majoriteten tenker likt, så vi har samme ønsker, behov og ambisjoner for livet, og dermed er svært lett manipulerbare. Hvis hele verden identifiserer et godt, suksessfullt og lykkelig liv på samme måte, har vi like mål og ønsker de samme materialistiske tingene som forfølges i det kapitalistiske samfunnet vårt.

Og hvor synd er det ikke å være en del av denne selvdestruerende ideologien, den evigvarende onde spiralen? Når vi i stedet kan stå sammen for en positiv utvikling i samfunnet, skape en mer konstruktiv ideologi som fremmer inkludering, minimalistisk livsstil og forvalter jordkloden vår på en mer bærekraftig måte? Kapitalisme er jo ikke direkte miljøvennlig …

Den har «utdannet» (hjernevasket) hele samfunnet til å tro at «sånn må det være», at dette er det eneste som blir sosialt akseptert/godtatt av resten. Og utfyller du mot all formodning ikke kriteriene for hva som forventes av deg på hvert respektive stadium i livet, blir du fort «det svarte får», den utstøtte raringen som går sin egen vei. Og sosial isolasjon er som kjent menneskets største frykt, et urgammelt iboende instinkt. Vi er tross alt flokkdyr.

Men fortvil ikke folkens, ingen har tatt fra oss makta, den ligger fortsatt i våre hender. Vi må bare bli den bevisst, og ta eierskap overfor den, samt våre egne liv. For det er nettopp det det er, våre liv. Altså er vi ansvarlig for egen lykke, skjebne og utforming av vår livsvei.

De fleste følger den utpekte «standardiserte løypa»: ta utdanning, skaffe seg trygg arbeidsplass, finne livspartner, hus med hvitt stakittgjerde, barn og dø. Gud vet hvor mange før oss som har gått løypa- uten å stille seg spørsmålet om det er riktig for dem. De gjør det «fordi det er normalt, forventet», eller «det mest fornuftige».

Er det virkelig så fornuftig, hvis du ikke selv har tatt stilling til om løypa passer deg?

Det finnes ingen «riktig» og «gal» vei.

Den eneste gale veien du tar, er om du passivt lar deg påvirke av alle de kraftige stemmene rundt deg, innflytelsesrike kanaler og folk som «bare vil deg vel». Dersom den ovennevnte konvensjonelle veien funker for deg – flott! Men, som forfatteren trygler om i boka, bør du være bevisst de livsvalgene du tar, at du gjør det for din egen del, og ikke for å innfri andres forventninger til deg.

Så trist livet blir hvis du lever det for andre, på basis av «hva andre tror er rett for deg?» Hvem er de til å fortelle det? Det er jo du som kjenner deg selv best.

Til slutt en oppfordring til oss som vil samarbeide for positiv utvikling:

La oss være kritiske til hvilke stimuli vi omgir oss med i hverdagen, og dermed blir påvirket av. Hvilke råd vi følger er fullstendig opp til oss, men vi må modnes, vokse og erfare for så å kunne skaffe oss et filter for hvilke råd som er dyrebare og hvilke som bare er råd.

Susanne Moe