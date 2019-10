Svar til Even Borch; Hva var det vi stemte på?

Vi skjønner at frustrasjonen er stor og at storting og regjering får «skylda for alt», men vi har gått til valg på et lokalt partiprogram som blant annet Senterpartiet og velgerne mener et godt program

Debatt

Først, du tar opp mange viktige tema som er utrolig viktig for oss som bor her Brønnøy!

Innbyggerne i Brønnøy har stemt og vi har fått en stor endring i kommunestyret. Brønnøy Høyre som eneste lokalparti i høyre i Nordland sør for Korgfjellet klarte å beholde sine fire mandater noe som vi selv betrakter som en valgseier! SP gjorde et brakvalg og sammen håper vi å skape god lokal politikk!

Det er helt riktig at summen av alle typer «sentraliseringer» om man bruker dette begrepet enten om det er foreslått av faglige utvalg regionalt eller rikspolitisk eller fra politikere i Oslo eller Bodø så er grensen nådd for lenge siden. Selvfølgelig vil innovasjon og digitalisering føre frem en utvikling som vi ikke kan styre men lokalt så har Brønnøy Høyre jobbet hardt for å fronte våre syn om det er mot Stortinget og regjering i Oslo eller regionalt.

Vi var tidlig ut og viste motstand mot nedlegging av tingretten i Brønnøysund. Vi er også meget bekymret over Universitetet Nord sin avgjørelse om Nesna og Sandnessjøen da vi mener at en nærhet til utdanningssted er helt avgjørende for å rekruttere nok lærere og sykepleiere i årene fremover. Når det gjelder kirken og prostembete så har vi ikke tatt stilling til dette, og mener at dette må Kirken selv avgjøre uten politisk styring.

Som eneste politiske parti på Sør-Helgeland så sendte vi inn en høringsuttalelse vedrørende Helgelandsykehuset 2025 der vi argumenterer for ett stort akuttsykehus sør for Korgfjellet, noe som fortsatt 15 av 19 kommuner på Helgeland støtter. Må også nevne at et DMS i Brønnøysund som håndterer 80 prosent av de tilbudene vi i dag må reise til andre byer på Helgeland å ta ikke akkurat er en sentralisering men derimot et stort løft for oss på Sør-Helgeland.

I dagene og ukene mot fylkestingets behandling av tilbudsstruktur på videregående opplæring i Nordland i desember så maner vi til at vi står sammen her på Sør-Helgeland. Dette gjelder både politiske partier, tillitsvalgte, interesseorganisasjoner og næringslivet!

Fylkeskommunen disponerer hvert år rundt 7,5 milliarder til drift og investeringer og vi setter spørsmålstegn på hvorfor distriktene må ta støyten både når det gjelder skoletilbud og samferdsel mens fylkeshovedstaden Bodø og Mo i Rana unngår dramatiske kutt. Dette godtar vi ikke!

Vi skjønner at frustrasjonen er stor og at storting og regjering får «skylda for alt», men vi har gått til valg på et lokalt partiprogram som blant annet Senterpartiet og velgerne mener et godt program. Nå skal vi sammen med Frp og Senterpartiet samarbeide om å gjøre Brønnøy enda bedre. Med god hjelp av en konstruktiv opposisjon, engasjerte ildsjeler som deg Even og alle andre så skal vi sørge for at innbyggerne får det de stemte for, nemlig trygge oppvekstforhold, en god alderdom, flere arbeidsplasser og tjenester nær folk der de bor!

Erik Gjemble

Leder Driftsutvalg II

Brønnøy Høyre