Disse kvinner og disse menn...

Debatt

Det sentraliseres, fusjoneres, regionaliseres, og reformeres over det ganske land. Distriktene er i opprør som følge av nedleggelser av studiesteder, utdanningstilbud, tingrett, skattekontor, postkontor, fiskerikontor og helsetjenester blant mange andre. Det er mer enn forståelig, det handler om levebrød, tilgjengelighet til instanser som de fleste betrakter som en selvfølge, trygghet i forhold til helse, barnas oppvekstsvilkår og rettsikkerhet. Det handler om selve livsgrunnlaget for folk i distriktene.

Og jeg har ofte tenkt ; Hvem er disse kvinner og menn som legger ned så mye energi for å gjennomføre disse tiltakene på tross av nordavindsrøsten fra folket ? Hva er det som driver dem og hva vil de oppnå? Argumentene er større fagmiljø, effektivisering, større produktivitet og høyere kvalitet, hvilket i og for seg kan høres tilforlatelig ut. Men hvordan ser Norgeskartet egentlig ut så langt i denne lidenskapelige sammenslåingstrangen, og hva har disse kvinner og menn i sin store iver oppnådd?

Fra 1. januar skal fedrelandet bestå av 11 fylker. Dette er stort sett ikke frivillig må vite, og bølgene har gått høyt. Men dette er bare siste aktivitet på en lang rekke reformer som i kampens hete nesten har unnsluppet offentlighetens lys, og jeg tenker det kan være greit å nevne noen av dem.

En gjennomgang gjort av NIVA Analyse i 2016 viste at 38 statlige etater hadde 36 ulike regionssammensetninger, 293 regionale kontor og mer enn 1.400 lokale kontor. Regionale foretak (sykehus) er inndelt i 4 regioner, Kriminalomsorgen, Bufetat, Norges vassdrags og energidirektorat, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet er delt inn i 5 regioner, men disse samsvarer ikke med hverandre og har ulike grenser for inndeling. Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Tolletaten, Lagdømmer, UDI og Husbanken har 6 regioner, heller ikke disse har de samme grensene for sine områder. Arbeidstilsynet er delt inn i 7 regioner, Fylkesmannen, Innovasjon Norge, Heimevernet og kartverket er delt inn i 11 regioner, også disse med helt ulike grenser og inndelinger. NAV og Politiet er delt inn i 12 regioner, også disse ulike, og til sist Sivilforsvaret som er delt inn i 20 regioner.

Målet skulle være at større er bedre, men i dette kaoset er det komplett umulig for meg å forstå hvordan en så uoverskuelig organisering av offentlige etater som går på kryss og tvers av fylker, kommuner og andre etater skal kunne være grunnlag for større effektivisering og høyere kvalitet. Min forstand har muligvis begrenset rekkevidde, men jeg kan ikke for mitt bare liv se for meg at dette ustrukturerte bildet skal kunne være grunnlag for en smertefri samhandling mellom offentlig etater i et virvar av ulike områder og regioner. Det har også vist seg at de ofte ikke gjør det i flere undersøkelser av hvordan statlige etater har fungert i de ulike regionene. Disse rapportene (NIVI analyse) har dannet grunnlag for begreper som «administrativ salat». Lite flatterende, men rimelig betegnende.

Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo som er ekspert på lokaldemokrati og som har vært instituttleder for by og regionsforskning mener at «virvaret er et resultat av politisk svikt, og at det er et demokratisk og effektivitetsproblem når kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn må forholde seg til dette virvaret av statlige myndigheter som delvis overlapper hverandre.» Per Lægreid, professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved universitetet i Bergen, sier at «Det fører til store samhandlingsproblemer når reformer ikke blir sett i sammenheng, og at når hver sektor lager sin egen regionstruktur vertikalt fra et overordnet departement, hindrer det samhandling med andre sektorer.»

Overbevisningen om at større er bedre er ikke alltid nødvendigvis en sannhet. Så hva tenker disse kvinner og menn som uten å se seg til side, uten å lytte til fagfolk, være opptatt av konsekvensanalyser eller enda mindre befolkningens brysomme protester, fortsetter med uforminsket styrke for å nå sitt mål om mer sentralisering, regionalisering og fusjonering? Tenker de på prisen befolkningen skal betale i det offentlige myndigheter som i utgangspunktet skal tjene dem, er blitt en uoverskuelig størrelse fjernt fra folks virkelighet? At å leve i en velferdsstat innebærer at vi også skal ta vare på de svakeste av oss som neppe er tjent med enorme byråkratiske størrelser? Den siste NAV-skandalen kan få stå som et eksempel på en etat med et regelverk som er blitt så uoverskuelig at ingen, hverken brukere eller ansatte har mulighet for å forstå det, og som nå har sendt allerede plagede mennesker i fengsel for ingenting. Det er utilgivelig og burde sende kraftige signaler til det ansvarlige departement om at større åpenbart ikke har vært bedre.

Disse kvinner og menn som argumenterer med at større gir mere solide fagmiljø og høyere kvalitet, tror de på det? Og har de noen dokumentasjon på at det faktisk er slik? For hvis de bare fulgte sin lidenskapelige tro på at det ville være resultatet, kunne man jo være tilbøyelig til å tilgi dem. Men hvordan kan man tro at kompetanse blir større hvis man flytter den? Blir kvalifiserte og dyktige mennesker mindre begavet av å sitte på lokale kontor? Blir de automatisk mye flinkere hvis de blir sentralisert? Kompetanse, erfaring og evne til å oppnå resultater ligger ikke i lokalisering, men hos de menneskene som besitter disse egenskapene.

Den store trangen til sammenslåing og kaldblodig nedleggelse av arbeidsplasser og utdanningstilbud, helsetjenester og annet bunner vel heller i økonomiske intensiver enn i ideologi. Ikke for å tjene de mange, men for å tjene de få. Sentralisering skal gi i utgangspunktet gi besparelser med tanke på administrasjon, men av erfaring vet vi at sammenslåinger som riktignok begrenser antall steder det administreres fra, øker størrelsen på administrasjon på de nye store kontorene. Den svulmer opp som en gjærdeig i rette omgivelser, for det skal mange ressurser til å styre store skip. Man sparer altså utgifter for staten, som igjen blir påført det enkelte menneske i form av tapte arbeidsplasser, manglende rekruttering og tilsig av unge som vil etablere seg, lang og dyr reiseveie, tapte fridager, større gebyrer og andre utgifter som oppstår ved utilgjengelighet.

Tilliten til rettsikkerhet, forsvarlige helsetjenester, og kvalitet i oppveksten for våre barn skrumper inn til en rosin som aldri får æren av å være midtpunktet i en pølse. For pølsen ligger på et bord sammen med de andre pølsene som er fjernet fra distriktene og venter på å stekes på en regional grill av ukjent størrelse og dimensjon. De som er i nærheten får kanskje smake. Tanken på å forlate distriktene kan bli en vurdering som tvinger seg på, og nyetablering med økning av folketall i forhold til bl.a barnefødsler og en fremtid, kan bli et uhåndterlig bein å tygge på. Jeg tror ikke disse kvinner og menn som marsjerer frem for sentralisering, sammenslåing og nedleggelse har tenkt på dette. Eller så er det rett og slett uinteressant i den store sammenhengen. Vi betaler uansett deres lønn og i realiteten er vi dermed med på å finansiere egen undergang.

Politikere får ofte skylden for å ikke følge med i tiden, og kritikk for alt som går galt. Våre forventninger ligger skyhøyt hver gang nye politikere kommer på banen. Men det finnes en annen mørk og farlig størrelse i vårt samfunn. Et usynlig monster som ikke er underlagt politiske og demokratiske prosesser, men som i høyeste grad påvirker begge deler. I kulissene florerer konsulentene og lobbyistene, ekspertutvalgene og private firma innleid for å komme med rapporter og konklusjoner som blir styrende for de samme politikerne, ikke minst med tanke på sentraliseringsspøkelset. Det er der vi finner disse kvinner og menn som iherdig og med stor kløkt staker sin kurs for vår fremtid. Og skulle jeg ønske meg noe fra våre politikere, ville det være et kritisk blikk på disse, et like kritisk blikk på hvor mange av disse skattebetalerne er med på å finansiere, og hvordan viktige samfunnsverdier blir ivaretatt i slike prosesser. Jeg vil også ønske meg politikere som genuint forstår at de først skal tjene folket de er valgt av, og at demokratiet er et ord av betydning.

I mellomtiden sitter vi nå her da, med hua i handa, og noterer oss at den ene spikeren etter den andre slås i kisten. Det sies at det er seierherrene som skriver historien, og i øyeblikket kan det se ut som noen av regjeringens kvinner og menn, i følge med de kvinner og menn som sitter på bakrommet og utøver sin innflytelse, er seierherrene. Det blir som de har sagt. Det sentraliseres og legges ned over en lav sko.

Så kunne fortellingen vært over. Men det er den ikke, for det finnes en annen type kvinner og menn i denne historien. Kvinner og menn som har rykket seg løs fra sofa og vafler til kaffen, og reist seg mot urett og overmakt. Enkelte politikere, enkelte organisasjoner, flere folkebevegelser og befolkningen i seg selv har brettet opp ermene, skrevet, ropt, demonstrert og deltatt i et stemmekor av dimensjoner som en solskinnsåpenbaring etter regntunge dager. Nok er nok. Og det er disse kvinner og menn som vil skrive historien, for det er disse modige, uredde, og utrettelig kvinner og menn som blir seierherrene til sist. Kanskje ikke i dag, og heller ikke i morgen, men når fremtidens generasjoner skal se seg tilbake blir de det.

Gjertrud Krokaa