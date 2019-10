Bra, Sømna!

Debatt

I starten på elgjakta er dette eit vanleg syn: Det kjem ei ku på post med ein kalv eller to etter seg. Sist kjem ein stor okse. Ein "elgfamilie på søndagstur", trur mange. Men feil: Dette er ei elgku som snart er i humør for å ta imot oksen, og føre slekta vidare - noko oksen også er fullstendig klår over. Han har berre ein tanke under det staselege geviret: Ho skal bli mi!

Så smell det, og det vart berre med tanken.

Det er dette som skjer gong etter gong dei to første vekene i elgjakta. Resultatet blir då ofte at elgkua i beste fall "finn ein annan kar" lenger utpå hausten, og motar seg opp til ein ny brunst.

Så då kjem det kanskje likevel ein kalv eller to langt utpå sommaren neste år.

Dette er ein dårleg start i livet, og den eine eller begge kan stryke med første vinteren. Om dei overlever, er vekta no berre det halve av det normale med av å kunne få starte livet tidleg på våren, når gras og lauv er saftig.

Kanskje blir denne kua heilt utan kalv neste haust. Då er sjansen stor for å møte i kule frå eit jaktlag som strevar med å "fylle kvoten", og ser eit einsleg hodyr.

Så vidt eg forstår har elgforvaltarane i Sømna no tatt konsekvensen av dette, og gjort det enklaste - og einaste rette: Venta med elgjaktstarten til etter den 10.10. frå i år. Belønninga i løpet ev 2 - 3 år trur eg vil bli, - en sunn og produktiv elgstamme, med normale vekter på kalvar og ungdyr.

Kanskje noko å prøve på, også for andre som vil elgen vel med forvaltninga.

Velfjord, 28.10. 2019

Steinar Hansen