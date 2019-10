Hva var det vi stemte på?

Debatt

Vi har valgt nye kommunestyrer i kommunene våre. Mye av valgkampen var dominert av rikspolitiske tema, og det påvirket sikkert valgresultatet. Senterpartiet med sin antisentraliseringsretorikk gjorde et brakvalg. Slik også på Sør-Helgeland. For vi ønsker å beholde det vi har av goder. Nærhet til sykehus, til lærer- og sykepleieutdanning, vi vil ha vår egen tingrett, vår egen prost og et variert tilbud for elevene på videregående. Derfor stemte mange hos oss på Senterpartiet. Kanskje kunne nettopp dette partiet stoppe, eller iallfall bremse sentraliseringsmaskinen fra regjeringen der Høyre er den største motoren.

I Brønnøy skjer det forunderlige at nettopp Høyre og Frp er de partiene som valgvinneren Sp går inn i kompaniskap med. Og da spør mange av velgerne: Ble vi lurt? Var det dette vi valgte da vi stemte på partiet til sjarmøren Vedum som roste bunadsgeriljaen og oppildnet helgelendingene til kamp?

Nå kan det jo tenkes at lokale høyrepolitikere er av en ganske annen sort enn de som sitter i regjering. Kanskje kan de bruke sin posisjon til å snakke Erna til fornuft. Kanskje får de henne til å innse at det må være godt og trygt for mennesker å bo i hele Norge. Også i det som i Oslo gjerne blir kalt for distriktene. Kanskje kan de fortelle henne at arbeidsplasser for mennesker er viktigere enn førerløse vogntog og lastebiler, selv om det er morsomt å være verdensledende på digitalisering og innovativ teknologi. Kanskje kan de si til henne og ikke minst hennes statsråder med kors rundt halsen, at markedskreftene ikke er noe guddommelig som alle må bøye seg for og tilbe.

Jeg håper mest av alt at Senterpartiet også på Helgeland klarer å beholde noe av den tøffhet som partilederen deres utstrålte før valget, og at de ikke blir nøytralisert av sine samarbeidspartnere. I så fall har velgerne blitt lurt.

Even Borch