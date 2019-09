Eventyret om Nesna basert på en sann historie

Debatt

For lenge, lenge siden, en gang i begynnelsen av det forrige århundre, fødtes på Helgeland, som det eneste i sitt slag i Nordland, en skole som fikk navnet Nesna lærarskule. Det var stor lærermangel i regionen, så fylkestinget var ikke vonde å be da presten Hjellvik dro av gårde til fylkeshovedstaden og ba om hjelp til å starte opp lærerskole på Helgelandskysten, nærmere bestemt på Nesna. Etterpå dro han videre til departementet i hovedstaden, der han fikk både støtte og velsignelse.

Nesna lærarskule startet opp som privat lærerskole høsten 1918 og ble etablert som offentlig lærerskole i 1924. Den ble raskt fylt opp av mange unge lærerstudenter fra hele det vidstrakte land, men aller mest fra Helgeland. Tiden gikk og lærerskolen vokste seg stadig større, både i bygningsmasse og antall studenter. Skolen sto seg godt, overlevde bl.a. 2. verdenskrig, og opprettelsen av Statens lånekasse for studerende ungdom i 1947 bidro til at enda flere fikk mulighet til å ta lærerutdanning. Dette har betydd mye, spesielt for vår landsdel som scorer lavt på statistikken over andelen innbyggere med høyere utdannelse. I 1973 utvidet skolen også med førskolelærerutdanning (nå barnehagelærerutdanning) og bygging av barnehager startet for alvor.

Gjennom generasjoner har Nesna forsynt hele Helgelands-regionen med godt kvalifiserte og tiltrengte lærere. Det geniale skulle vise seg at lærerne fra Helgeland etter endt utdanning, fikk seg jobb i distriktet og ble værende. Faktisk hele 80 % av dem som utdanner seg ved Nesna, forblir på Helgeland. Så lærerskolen på Nesna har tjent samfunnet godt og levert varene, må vi trygt kunne fastslå. Vel og bra og punktum kunne vært satt, men i eventyr oppstår det alltid minst en hindring som må nedkjempes underveis før vi kan tillate oss å skrive: «Så levde de lykkelig alle sine dager».

Hva er så hindringen i denne historien? Jo, det hadde seg slik at skolen som etter hvert skiftet navn til høgskolen i Nesna, ble innlemmet i Nord universitet og ble til avdeling Nesna med lovnader om at dette skulle styrke både lærer- og sykepleieutdanningen på Helgeland. Raskt skulle det allikevel vise seg at Nesna likeledes som Askepott ble stemoderlig behandlet, og styret mente at Nesna ikke hadde livets rett og måtte nedlegges. Enda så hardt Nesna jobbet og anstrengte seg med å dokumentere hva de var gode for, så hjalp det lite. Dokumentasjonen viste at:

1. Nesna er blant dem som scora høyest i landet på trivsel.

2. Nesna gjør det karaktermessig best av alle studiesteder.

3. Nesna har flere søkere enn Bodø på samme utdanning.

I nesten samtlige av de mange høringsuttalelsene som ble sendt til styret, var protestene store og pekte på de alvorlige konsekvensene en nedleggelse ville gi:

* Helgeland sliter med å rekruttere nok lærere og sykepleiere i dag, og vi trenger gode tiltak fra myndighetene for å snu ei negativ utvikling. Å legge ned Nesna vil være direkte uforsvarlig og vil forverre rekrutteringsproblemene. Det er helt absurd å legge ned høgskoleutdanninger, der behovet for lærere og sykepleiere er størst.

* Bortfall av et desentralisert og samlingsbasert studietilbud, fratar voksne muligheten til å kombinere utdanning, jobb og familieliv. Dermed vil Helgeland miste mange potensielle søkere til lærerutdanningen.

* Bruken av lærere uten godkjent utdanning vil eskalere og føre til enda flere brudd på opplæringsloven enn det vi er vitne til skjer i skoleverket i dag.

* Helgeland vil pga. mangel på kompetent arbeidskraft ikke kunne opprettholde gode og likeverdige helsetjenester og utdanningstilbud til sine innbyggere. Dette vil ramme barnehagebarn, elever og pleietrengende.

* Fraflytting

* Hindrer videre vekst og utvikling av et levedyktig samfunn på Helgeland.

Forkjemperne for Nesna håpet i det lengste at deres argumenter og godt dokumenterte fakta, skulle overbevise styret om at Nesna som studiested måtte bestå. Men, nei! De ville ikke høre, og uten en gang å ha foretatt en konsekvensanalyse, bestemte styret seg for å legge ned studiestedet avd. Nesna.

Helgelendingene ga seg ikke. De brettet opp ermene og gikk videre til ministeren for forskning og høyere utdanning. Med god grunn tenkte de at hun sikkert ville hjelpe dem, ettersom hun tidligere hadde skrevet brev til styret og påpekt hva som står i Stortingsmelding 18: «Konsentrasjon for kvalitet, strukturform i høyere utdanning viser at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle skal utvikles.» Videre skrev hun: «Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor.»

Etter litt att og fram, forsto helgelendingene at heller ikke ministeren ville hjelpe Nesna, selv om styret hadde ignorert sitt samfunnsmandat som er å sørge for at det blir utdannet nok kvalifiserte lærere og slik sikre at barn og unge får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud i hele regionen. Pga. at denne teksten ikke skal overskride to ark, så velger forfatteren å hoppe bukk over hva hun mener om ministerens ansvarsfraskrivelse.

For tredje gang bestemte helgelendingene seg for aldri å gi opp og reiste derfor til hovedstaden i håp om at Stortinget ville hjelpe. PS! Avslutninga på dette eventyret vil bli skrevet i november …

Samtlige parti regionalt har sagt at styret har gjort et feilgrep med å vedta nedleggelse av Nesna. Derfor setter vi nå vår lit til at politikerne på Stortinget lytter til sine partifeller fra nord og til alle andre forkjempere for høyere utdanning på Helgeland, og sørger for å få omgjort styrets vedtak slik at studiestedet avd. Nesna vil bestå. Framtiden vår på Helgeland, den skjer her og nå. Avrunder med et sitat av Konfucius: «En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil».

Merethe Paulsen Blomstervik

På vegne av Utdanningsforbundet Sør-Helgeland