Hvor ble det av faget geografi?

Debatt

Om jeg hadde vært kunnskapsminister ville jeg styrket fagene geografi, KRLE, og medmenneskelighet.

Jeg skulle gitt alle i oppgave å være tolerante med sine medmennesker. Alle skulle få kjennskap til hvordan verden egentlig henger sammen.

Hvordan er Norge, hvordan er verden?

Norge er Norge – en del av verden; men allikevel ganske annerledes. Kunnskapen om Norge som land er kanskje i ferd med å forsvinne. Vi er kanskje mest opptatt av å ikke være Norske i Norge. Hvem er så vi i Norge? Dette er like vanskelig som det er enkelt å svare på. Vi er ett land som styres mer og mer av de sentrale strøk; være seg sør for Nordland, Troms og Finnmark. Når Nordland, Troms og Finnmark får samme nyhetssending, og vær varsel da er det noe med geografikunnskapene som ikke strekker til, når dette kalles lokale nyheter og værmelding fra ditt distrikt. Det er ifølge Google 1403 km fra Bindal til Kirkenes, om en kjører korteste vei, gjennom flere land. Brønnøysund er lenger øst i Norge enn Halden. Faktisk er hele Nord-Norge lenger øst enn Halden.

Geografikunnskapene omlandet vårt strekker ikke til når det jobbes med miljøvennlige tiltak der vi skal bruke kollektivtrafikk, satse på kollektivtrafikk, ikke privat bil og fly. Her jeg bor er fly viktig, kanskje det viktigste kollektivtilbudet jeg har!

Jeg reiser med fly ikke bare når jeg skal på ferie, ferien nytes ofte her heime, da jeg bor midt i ferieparadiset. Fly benytter jeg når vi skal på sykehus, når jeg trenger medisiner, når posten med viktige haste brev/pakker skal frem. Jeg flyr når jeg skal på møter i jobbsammenheng, jeg flyr via Bodø for å komme meg til Oslo, fordi flyrutene er lagt slik – det blir korteste flytid!? Anbudene er laget slik, – om dette er styrt av politikk eller av samfunn vet jeg ikke. Jeg vet imidlertid at avstanden Brønnøysund- Bodø er 473 km, for så å reise Bodø-Trondheim 705 km. Dette gir ingen mening, Trondheim -Oslo er for øvrig 495 km.

Jeg er fra Norge, jeg har det bra, jeg får tak i alt jeg trenger – og er fornøyd.

Det jeg ikke forstår er hvordan vi er blitt så kunnskapsløse om hvordan vi alle bidrar til at Norge går rundt og får endene til å møtes. Vi må bidra alle! Det er ikke slik at noen kan være gratispassasjerer og noen deler av landet bidrar mer enn andre. Vi er avhengige av at vi har kunnskap om «oss».

Det er ikke sånn at fordi det er færre folk bosatt i nord, trengs det ferre sykehus, skoler, busser, (alt). Avstandene er like store, kanskje større.

Jeg er vokst opp med at mitt lokalsykehus (også akutt sykehus) er 7 mil unna, dvs. på Helgeland, er det ca. 3 timer – om du har flaks med fergene. Her jeg bor må du planlegge å bli syk, eller ha flaks. Når det nå foreslås at mitt lokalsykehus, også akuttsykehus skal ligge på Mo i Rana, blir jeg igjen målløs! Brønnøysund-Mo i Rana tar 3 timer og 47 min, er 246 km, men vi har jo fly og helikopter stasjonert her.

Disse har flere ganger vært forsøkt flyttet herfra, men pga. sterkt lokalt engasjement har vi beholdt dette lokalisert i Brønnøysund. Utfordringen med helikopter trafikken Brønnøysund (kyst), til Mo i Rana (innland) er på høst, vinter og vår med store temperatur forskjeller 0 c ved kysten og -20 c på innlandet. Dette gir ising og ikke egentlige flyforhold. – lokale kunnskaper.

Det er foreslått å endre prostigrensene i Sør og Nord Helgeland prosti. Der alle sognene i ytre Helgeland skal slås sammen, med en felles prost. Dette virker på meg som ett rop om hjelp til å forstå hvordan ytre Helgeland er skapt. Her er det ikke mulig å gjennomføre tur/retur med møter innen en arbeidsdag. Det må være mulig å tenke alternativt der avstandene er mindre og tilbudene til kollektivtrafikk er større, slik at vi får ett styrket, robust, og kraftsamlet Norge, der vi vet hva som trengs i hele landet og kan utnytte/ benytte alle våre ressurser til det beste for landet, da må vi kjenne hverandre, og vi må kjenne landet. Vi må ha gode kunnskaper innen geografi, KRLE, og medmenneskelighet.

Målet må være å styrke og lage ett robust og kraftsamlet Norge.

Brønnøysund 24. september 2019

Randi Einarsen