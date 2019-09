Hva er ei robust kirke?

Debatt

Sentralisering- og sammenslåingsbevegelsen går sin gang. Trass i at siste kommunevalg viste at bevegelsen har liten støtte i folket. Denne gangen er det kirka. Trass i at de fleste høringsinstansene er negative, har stiftsdirektør Jonassen i Sør-Hålogaland bispedømme valgt å innstille på at Sør-Helgeland prosti skal slås sammen med Nord-Helgeland, med prostesete i Sandnessjøen. Det vil bli et mer robust prosti, heter det. Og prosten i Nord-Helgeland, Olav Rune Ertzeid støtter innstillingen. Han har tydeligvis glemt hvordan han argumenterte da det handlet om nedlegging av sykehuset i Sandnessjøen.

Jeg er ikke særlig overrasket, men veldig skuffet over at kirka, som nå er fristilt fra staten, «herre i eget hus» som det så fint heter, ikke klarer å gjøre egne selvstendige valg når det gjelder organisasjonsstrukturer. Det virker som en kopierer de grep som statsadministrasjonen har gjort med kommune- og fylkesstrukturen. Ingen saklige argumenter blir presentert av stiftsdirektøren, bare at en større enhet vil bli mer «robust». Dette er jo et moteord som vi stadig får høre når enheter skal bli større. Men hva vil det bety at kirka på Sør- Helgeland skal bli mer robust? Sju prestestillinger er ikke mye, det er riktig. Men som prost i Sør-Helgeland i sytten år, så vet jeg hvordan det fungerte. Vi hadde også ledighet i stillinger innimellom, men vi fikk det til. Prosten hadde mulighet til å følge opp både prester og menigheter uten å være supermenneske eller ha et reiseopplegg som satte sterke klimaavtrykk. Hadde kirka vært offensiv i stedet for å dilte etter staten, så hadde en satsa på kortreiste proster og større nærhet til menighetene. Jeg tror det er der framtida ligger om kirka skal være noe mer enn en serviceinstitusjon.

Prestesituasjonen i dag er vanskelig mange steder. Det er flere som blir pensjonert enn de som blir utdannet. Og økonomien er også stram. Men ikke minst når en må ha hyppige vikarer som ikke kjenner menighetene, er det viktig med tett ledelse fra en prost. Og da snakker jeg om både kvantitet og kvalitet. At det blir noe særlig billigere å omgjøre ei prostestillig til vanlig prest når prosten må reise dobbelt så mye, det tror jeg ikke. Skulle gjerne sett noen tall på det.

Sammenslåing av prostiene på Helgeland er ikke bare en sak for dem som går hver søndag i kirka. Det handler om kirkas nærvær i samfunnet vårt.

Det er bispedømmerådet som har avgjørelsen, og en kan jo håpe på at de har større tro på prestene og menighetsrådene i Sør- Helgeland enn på robustargumentet til bispedømmeadministrasjonen.

Even Borch

Brønnøysund

Tidligere prost i Sør-Helgeland, nåværende pensjonist og geistlig nødhjelp

