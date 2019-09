Fremtiden og byselgeren

Debatt

Det går mot et skifte i Brønnøy kommune. Ny sammensetning i kommunestyret, ny rådmann, ny personalsjef og ny oppvekstledelse. Det er et godt utgangspunkt for å starte arbeidet med det Brønnøy kommune skal være i fremtiden. En effektiv kommune som kan å yte service til sine innbyggere og bygge kvalitet i sine tjenester. Det er ingen lett utfordring med stadig flere oppgaver og færre statlige overføringer. Det må rett og slett gjøres over tid og ikke være forhastet.

Her må det jobbes hardt og målbevisst for at den kommunen vi skal bo i om 10 år skal være attraktiv for de som vil etablere seg og de som allerede bor her.

Vi trenger skatteinngang for å betale for velferden i form av eldreomsorg, helse, kultur og oppvekst. For å få til det trenger vi etableringslyst i næringslivet og kvalitet i barnehage og skole slik at Brønnøy kommune fremstår som attraktiv for tilflytting og for kommende generasjoner. Vi har allerede tid og fantastiske omgivelser, nå trenger vi trygghet og flere arbeidsplasser.

Vi trenger derfor en næringssjef, et menneske med brennende engasjement for næring og nyskapning. Et menneske med iver, vyer og kunnskap om næring og næringsutvikling. Vi trenger en byselger av dimensjoner som ikke sitter seg varm på rådhuset. Derfor er det et godt tidspunkt å påpeke det en bekjent av meg formulerte slik: «Vi trenger riktig person, ikke å fylle en posisjon».

Vi trenger med andre ord ikke fylle posisjonen som næringssjef om søkerne ikke samsvarer beskrivelsen over. Dette er nå opp til vår nye rådmann, men mitt klare råd er å være ekstra grundig i denne prosessen og om nødvendig lyse ut stillingen en gang til, og da med større nedslagsfelt.

Jeg tror det er stor politisk enighet i det nye kommunestyret at vi ikke kan risikere å gjøre feil her. Det bør også opp til vurdering om det ikke er riktig å lyse denne stillingen ut på åremål, med mulighet for forlengelse.

Det kan til og med være en ide å politisk behandle spørsmålet rundt politisk karenstid for stillinger av denne karakter.

Jeg har troen på at vi kommer dit vi vil om vi gjør det rett og riktig.

Harald Krokaa