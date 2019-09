Kanskje bør det gi litt ettertanke når historien forteller at i tidligere tider var det private initiativ en nødvendighet for at foreldre fikk tilbud om barnehageplass

Debatt

«Det var en gang …» slik begynner mange eventyr, men også begynnelsen på historier om ting som er gjort.

I den seinere tid har det vært skrevet mye om barnehager i Brønnøy kommune. Om kommunale og privateide/-drevne. Om for mange plasser i forhold til behov og hvem som skal/bør eie og drive disse.

Det siste som har vært fokusert på er hvorvidt den private, foreldredrevne barnehagen Barnetun skal gis mulighet til å drive videre.

Her kommer: «Det var en gang»: Jeg kan huske da det ikke var barnehage i Brønnøysund. Jeg kan huske at fru Ingebrigtsen, mor til Johs. Ingebrigtsen hadde «barnepass» ved Ungdomshuset, nåværende Kefas, før det ble flyttet. Jeg kjenner flere som var der.

Mange år seinere tok Brønnøysund Sanitetsforening initiativ til den første barnehagen, Barnebo.

Etter hvert ble det mer vanlig at foreldre ønsket barnehageplass. For å være med å skape tilbud var det mange kvinner og familiemedlemmer som etablerte barnepass, dagmammafunksjoner og andre løsninger.

På begynnelsen av 1980-tallet var situasjonen kritisk. Noen sier tallet var cirka 100 søkere som ikke fikk plass til barn som hadde behov for barnehageplass. Noen foreldre følte ansvar for å «gjøre noe». Jeg var en av dem. Ut fra dette tar jeg meg den frihet å se tilbake. Vi benyttet aktivt deler av sommerferien til planlegging og forhandlinger om å etablere et barnehagetilbud. I tiden fram til cirka 20. august det året (1984?) hadde vi forhandlet fram en avtale med kommunen om å få leie idrettshallen. I hovedsak 2. etasje.

Herunder avtale med annen bruker, Brønnøysund Pensjonistforening, om at vi måtte rydde lokalene slik at det var tilgjengelige for foreningsmøter.

Vi samlet inn leker og møbler til aktiviteten. Vi ordnet uteområdet. Det første lekehuset ble snekret i en garasje til en av initiativtakerne. Vi framforhandlet avtale med bank for å ha økonomi for å kunne starte opp. Leiekostnader måtte dekkes, og ikke minst økonomisk grunnlag for å kunne ansette folk.

Vi lyste ut jobber, fikk søkere, ansatte og kunne ta imot de første ungene cirka 20. august det året.

Kanskje ikke nødvendig å si at sommerferien var til dels hektisk for dem som jobbet med saken. Barnetun barnehage var en realitet.

Det private initiativ var fortsatt med når det gjaldt å kunne tilby foreldre barnehageplass.

Furutoppen barnehage ble etablert av Bente Seim. Gamle klubbhuset til BIL var neppe det beste alternativet bygningsmessig, men det fungerte, og flere barn fikk tilbud der. Vi var heldige å få plass der, og vi følte at det var bra. Der måtte og foreldre delta i arbeidet, ikke minst i å tilrettelegge for aktivitet på uteområdet.

Soltun barnehage på Salhus ble og etablert av foreldre. Kjøpte eiendom med påstående bygninger. Stor egeninnsats og tilrettelegging for å kunne drive.

Barnehage på Toft kom og i drift privat regi på begynnelsen av 1990- tallet. Lokaler ble leid i Ungdomslaget UL Fremgangs bygg og tilrettelagt med stor innsats av foreldre.

Salhus barnehage ble etablert i privat regi på området ved Salhus sentralskole.

Syltern barnehage ble og etablert i privat regi. Gammelskola på Sylteren var tidligere omgjort til grendehus. Dette bygget ble så tilrettelagt for barnehagedrift. Også her med stor innsats av foreldre.

I Velfjord har det vært barnehagetilbud i Hommelstøområdet, i Klokkargården barnehage. I en periode barnehage på Sausvatn.

I disse årene, uten kommunale barnehager men med stor iver fra foreldre å få etablert tilbud ut fra behovet som viste seg, framkom det uttalelser som gikk ut på at «dette er kommunens oppgaver. Dette skal ikke skje i privat regi». Jeg husker godt hvem som sa dette og jeg tenkte: Hvorfor har ikke kommunen gjort noe i den sammenhengen?

Ny barnehage bygd på Nordhus, i privat regi. Her med husdyr m.m.

I Kløvermarka etablert ny barnehage i privat regi. Den synes og å være populær.

I mellomtiden planla og bygde Brønnøy kommune Flaggstanghaugen barnehage. Første barnehage bygd i kommunal regi.

I dag, flere tiår etter disse hendelser, går diskusjonene høylytt.

Det synes som om det viktigste er prinsippspørsmålet: Skal tilbud være i offentlig eller privat regi?

Kanskje bør det gi litt ettertanke når historien forteller at i tidligere tider var det private initiativ en nødvendighet for at foreldre fikk tilbud om barnehageplass.

Kanskje det nye kommunestyret bør vurdere om private tilbud kan være likeverdige de offentlige.

Med vennlig hilsen

Ragnvald Dundas

Hadde mange lovord, få løfter for Barnetun Barnetun barnehage trenger lokaler og tilskudd. Fra 2020 kan barnehagen stå uten begge deler.