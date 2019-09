Vi hugger ned trær og bygger parkanlegg her

Debatt

Før jeg skriver mer, vil jeg gjerne takke kommunen for at det ikke finnes fryktkultur i kommunen. Og husk, jeg er ikke en utro tjener. Bare en god kompis som ber deg ikke skusle bort alt du har på tøv.

Og siden man prøver å komme folkevalgte i øre, gjør jeg som Siv; sier det med "glimt i øyet".

Så hvor skal man begynne, når man har så mye på hjertet?

Brønnøy Ap er ute i BA og proklamerte sammen skaper vi mer! I teksten brukes ordet næring 8 gang. Næringsvennlig, næringsutvikling, næringssamarbeid osv. Næring ja. Det ska vi ha. Mer av den kløktige omgang med skattepenger som førte oss på Robeklista?

Snakket med flere med god intern innsikt hvordan kommunen havnet der.

Disse sa at i altfor mange år hadde man startet på prosjekt som var lite gjennomtenkte og gjennomførbare. Alt tøv og tant feid under teppet, til bulen på teppet var så stor at man snublet i den. Og ingen partier kunne peke på de andre, for alle hadde vært med på dansen rundt gullkalven. Resten av sitatet passer ikke i avisa.

Vil ungdommen skal flytte hjem med kompetanse. Men hva med kompetansen dere allerede har?

Ikke ungdom lengre, men har da kommet hjem med to fagbrev under armen.

Var heldig og fikk "utdelt" en jobb da jeg kom. Mens kommunen ikke utlyste stillinger på et år, under leder og sykepleier. Flere å ta seg av på færre hender.

Mange får bare avspasering, ikke overtiden man har jobbet. Og så er det ikke bare å avspasere når man trenger det, for det er så lite folk på jobb. Hva skal tilkallingsvikarer med avspasering? Snakk om å fortelle "kompetansen" sin at de er litt mindre verdt en lønna en mottar.

Når kompetente folk med kompetanse har innvendinger, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet eller gudene veit, fnyser man.

For her i kommunen skal det bygges! Men drifting og vedlikehold er da så besværende.

Om det gjelder luftbårne fotballhaller, eller ny, flott barnehage mens man legger ned de funksjonelle man alt har.

Og flott er det. Og ubrukelig. Så mange kroker å gjemme seg i. Supert når man ansetter minst mulig folk.

Det er så mye politikere ikke får med seg. At helsepersonell vasker gulv etter 13 års debatt i avisa. Man viste ikke om forholdene i barnehagene før foreldre gikk ut i avisen. Man ante ikke, og bagatelliserte mobbekulturen på skolene. Foreldre må i pressen for å få oppmerksomhet. Og ingenting skjer før Stortinget lovpålegger større bemanning, eller fylkesmannen kremter.

Når driftsstyre avlyser møte grunnet ingen saker, rister jeg på hodet. Første sak burde være; hvorfor vet vi ingenting?

Og vi må selvsagt snakke om selve "gullkalven".

Sikkert kult å være kompis med kompisen til Thomas Giertsen, men det må da være måte på. En rådmann som fra utsiden bare virket å videreføre ukulturen som fikk oss på rødlista. Får først fet lønn. Så reforhandling bak lukkede dører, med pendlepenger og hjemmekontor. Men mye vil ha mer. Etter å ikke tilsynelatende ha gjort det store for befolkningen generelt, hives penger etter han på vei ut av døra, når vi visstnok ikke har noen. "Bon voyage, mis a mis". Hjemmekontor og betalt reise hver uke burde være lønnsøkning nok når vi ikke har råd til en vegg å ha nåla i. Til en som nedsnakket de som faktisk bar kommunen på sine skuldre.

For det er penger til konsulenter når det skal utredes om fryktkultur og dårlig arbeidsmiljø, enda det er gratis hjelp å få. Som man kjøper får man svar.

Seeeeeeelvsagt sagt med glimt i øyet.

Mye av helse og omsorg har gått frem på bensindamp siden Robek, for folk, er jo ikke like viktig som å bygge parkanlegg. Jeg er apa som kjenner ingen, men på to år her, er det påfallende mange med de varme hender jeg har møtt, som har flyttet, eller skal flytte. Som søker seg bort fra omsorg, fordi de ser ingen framtid. De varme hendene blir kalde, når man blir stående i byrslaget, og aldri kommer inn til varmen med de høye herrer. For de høye herrer skal ha glasert taksten, mens grunnmuren sprekker.

Med å bryte ned gode arbeidsmiljø og infrastruktur, skyter de seg i foten, selv om det tar seg godt ut på ett eller annet budsjett.

For her kan man ha seks fastleger på to år, og bare møte vikarer. Mens leger med lokal tilknytning må spørre, "eh, hva med oss"?

Her må enkelte vurdere hvilken unge som trenger SFO mest grunnet pris. "Det skal ikke være dyrt å bo i Brønnøysund" lyder det fra bjerget.

Ja vel.

Brønnøy er ikke en kommune i vekst, selv om stillingsannonser sier så. Det legges ikke til rette for det. Pengene går til andre ting. Man kan ikke stø seg på registrene, for gudene vet hva de er om ti år. (Se Altinn).

Jeg flyttet ikke hjem for å betrakte en amatøroppsetning av Bør Børson jr.

Brønnøy har så mye ressurser i folk, fjell og fjord. Vi kan bedre. Vi evner så mye mere.

Om jeg har misforstått noe, sier jeg omforlades. Men når man låser dører, og ikke kan si troverdig, og er arrogant nedover, må man spørre.

Trenger litt krydder, for retten befolkningen serveres er blitt steil. Vi trenger litt Folkvord, vaktmesteren på tinget, eller litt Moxnes, som ryddet opp på min gamle jobb. Som tør å peke ut elefanten i rommet. Noe må skje. Ikke dette jeg flyttet hjem for.

Stem Rødt.

Saueflokken trenger gjeterhunder.

Hans Fredrik Strand

Nedpå lista Rødt