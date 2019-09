Svar til Johnny Lorentzen om idèer for utvikling i Brønnøy

Debatt

Takk for godt innlegg, Johnny, og gode spørsmål.

Du spør om næringspolitikk, og her vil vi i FrP fokusere på:

· Å arbeide for at flere arbeidsplasser etableres i kommunen gjennom å støtte opp om eksisterende industri og invitere investorer til å etablere seg med nye virksomheter, deriblant innen sjømatindustrien.

· At alle nye konsesjoner til oppdrettsnæringen tilrettelegges fra kommunen slik at all produksjon legges i lukkede mærer. Gamle konsesjoner som fornyes skal underlegges samme krav. Dette gjøres for å beskytte de nærliggende fangst- og gyteområder. Ikke minst for rekefisket, som skades av kjemikaliene brukt til avlusing.

Frp i Nordland er for at oppdrettere som driver på en slik, mer miljøvennlig måte skal slippe lettere til og vil gi gode vilkår for etablering.

· Å arbeide for at Brønnøy kommune opparbeider et vesentlig næringsfond til støtte for nyetablerte og til hjelp til utvidelse av eksisterende virksomheter med gode ideer.

· Å støtte opp om den videregående skolen slik at den driver utdanning i best mulig samsvar med den etterspørselen etter arbeidskraft som til enhver tid er aktuell i kommunen. Dette vil gjøre det mer attraktivt for ungdom å bli, og å etterhvert etablere seg her med egen familie.

· Å tilrettelegge og samarbeide med utviklere som ser mulighet til utvikling av vår region som turistmål. Vi bor i en av landets vakreste landsdeler. Som du påpeker, Vega har fått det til, og vi har et like attraktivt område å vise til.

I forbindelse med dette vil vi gjøre det lettere å etablere virksomhet, og hyttefelt, i kystsonen.

· At områdene som er avsatt til gyteplasser, låssettingplasser, rekefelt og andre områder som er avsatt til fiskeriformål må sikres, og ikke omdisponeres til annet formål i kystsoneplanen.

· Å få på plass en tilskuddsordning som kan hjelpe ungdom til å satse på fiskeri lokalt, og stille tomter og arealer tilgjengelig med tanke på oppføring av brygger og kai til konkurransedyktige priser i forhold til andre fiskerikommuner.

· Å få fortgang i oppføring av allmenningskai i fiskerihavna for å legge til rette for tilreisende fiskere og sikre at lokale fiskere kan ha en skikkelig kai for reparasjoner og vedlikehold av fiskeredskaper.

Vi må huske på at Brønnøysund er den største fiskerikommunen på Sør- Helgeland, fiskemottaket har økt omsetningen hvert år, og antall tonn som kommer over kai slår alle rekorder i år.

· Vi vil også støtte opp om jordbruk og skogbruk, slik at dette kan være levedyktig.

I tillegg vil vi ha fokus på vegbygging, spesielt på utbedring av vegen inn mot E6.

Viktig både for næringsdrift og bolyst er stabilitet og trygge rammer. Vi ønsker å styrke kommuneøkonomien, slik at eiendomsskatten kan senkes, og på sikt, fjernes.

Kort oppsummert ønsker vi å gjøre Brønnøy til en “Ja-kommune”, med så god økonomi at vi kan tilby forutsigbarhet og gode vilkår både for næringsdrivende og for kommunens innbyggere.

Med vennlig hilsen, og ønske om et godt valg,

Johnny Klæbo

Brønnøy Frp