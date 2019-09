Skolestrukturen i Sømna

Jeg tror det beste for kommunen er at stridsøksen mellom tettstedene innad i kommunen begraves og at vi nå lar skolestrukturen få ro

Ordførerkandidaten for Tverrpolitisk liste i Sømna skriver i et leserinnlegg i tirsdagens avis om sentralisering og skolestruktur i Sømna. Strømberg kritiserer den blåblå regjeringens sentraliseringspolitikk som har bidratt til at Sømna har mistet mange viktige funksjoner. Logopedisk senter, lensmannskontor, tannklinikken, alt er eller blir nedlagt. Jeg er til nå enig med Strømberg. Undertegnede er også frustrert over sentraliseringen som henger over oss, særlig her på Helgeland. Det som i mine øyne etter hvert blir paradoksalt er at løsningen hans på problemet er enda mer nedlegging. Berg skole må nedlegges – for å sikre bosetting i hele kommunen! Dette får begeret til å renne over for meg.

Som barn vokste jeg opp på Reinfjord Lille og gikk mine seks første skoleår på Berg skole. Jeg vokste opp uten å merke noe til Berg-Vik konflikten. Det er mulig mine foreldre var flinke til å skåne meg. Det er først i voksen alder, og da etter at jeg har flyttet tilbake til Sømna med to barn og samboer, at jeg oppdaget at det er noen murringer her.

Jeg og min samboer tok avgjørelsen om å flytte tilbake til Sømna etter kommunestyrevedtaket våren 2017, der det ble vedtatt å bevare 1.–4. klasse på Berg skole, og flytte resterende 5.–10. til Vik. At 1.–4. skulle fortsette å være på Berg var helt utslagsgivende for vår avgjørelse. Vi ønsket oss bort fra storbyen og storskolen, nettopp for at våre barn skulle få mulighet til å gå skole under mindre forhold. Vi har tro på de fordelene mindre enheter gir. Det å bli sett, fanget opp og bli fulgt opp er momenter som jeg mener man har bedre forutsetninger for å lykkes med i mindre skoler. Vi flyttet til Sømna sommeren 2017 i den tro at nå var skolestrukturen trygg og at dette vedtaket skulle få gjelde i årene framover. Det gikk ikke lang tid før vi oppdaget at dette ikke var tilfelle.

Denne uroen innen skolestrukturen i vår kommune, er etter min mening svært ødeleggende for lysten til å flytte tilbake til Sømna. De to siste årene har jeg daglig vært i kontakt med småbarnsforeldre i både Sømna og Brønnøy. Mange forteller at de hadde tenkt å flytte tilbake til Sømna, men på grunn av skolestriden valgte de heller Brønnøysund. Senest i sommer hørte jeg på NRK Nordlands morgensending en presentasjon av Sømna kommune. Det eneste som ble trukket fram var at det i kommunen hersker stor uenighet, og at Berg skole sannsynligvis må stenge dørene for godt. Dette er svært negativt og bidrar ikke til at mange ønsker å flytte hjem igjen. Vi har fått et dårlig rykte på oss.

Tverrpolitisk sier vi må sikre bosetting i hele kommunen. Jeg mener vi først må sikre at bosettingen skjer i Sømna kommune, deretter legge en plan for å gjøre hele kommunen attraktiv. Enhver bosetting i kommunen, nord eller sør, er til gode for hele kommunen. Jeg mener det er en dårlig plan å undergrave folkets valgfrihet til å bygge og bo der de ønsker. Man må forholde seg til realitetene og først legge til rette for bosetting der folk ønsker å bo. Går man med åpne øyne inn for å svekke attraktiviteten til den delen av kommunen mange ønsker å bo, fremstår man ganske naiv og trangsynt hvis man tenker at da flytter de heller til en annen del av kommunen, bare vi sentraliserer skolen dit. Det som skjer da er at de heller flytter til Brønnøysund. Det er tross alt der mange av oss jobber. Ulemper og fordeler veies opp mot hverandre, og for mange veier Berg skole tungt.

Tverrpolitisk argumenterer med at vi har ikke råd til å ha to skoler. Så vidt meg bekjent er det nylig gjort en analyse av skolestrukturen i Sømna der målet var å se på økonomi. Resultatet av analysen var klar: Det vil ikke være noe å tjene på å legge ned Berg skole. Politikk handler om prioriteringer. Sømna kommune har råd til å ha to skoler, hvis man velger å prioritere barn og unge. Når forslag om å bygge kulturhus til 100 millioner diskuteres samtidig som det snakkes om å legge ned skolen på grunn av dårlig råd, da blir jeg mistenksom.

Strømberg kritiserer at barnetrinnet 1.–4. nå er flyttet til Berg – helt inntil Brønnøys grense, og at barna på Sør-Kvaløya får altfor lang skolevei. For det første er ingen skoler flyttet, den har alltid ligget på Berg. Forskjellen er at nå slipper Vik-barna å gå i klasser med svært få medelever. For det er vel en kjensgjerning at de fleste småbarnsfamiliene bor nord for Slyngemyra. Større klasser (17-20 elever) betyr flere medelever å spille på og bedre sjanser for at alle finner i hvert fall én venn. Dette bidrar til trivsel og økt folkehelse. Jeg har medfølelse med de elevene som bor på Sør-Kvaløya, som har lang skolevei. Men de er ikke mange.

Min sønn startet i 1. klasse på Berg Skole nå i høst. De er totalt 18 elever i klassen. En elev bor i Vik, resten på Berg eller i Dalbotn. Mener Tverrpolitisk at det er bedre økonomi å busse disse 17 elevene fram og tilbake hver dag når de fleste per nå kan gå? Jeg skal ikke bevege meg inn på diskusjonen rundt økende grad av overvekt og stillesitting i vårt samfunn, men her er det lett å finne argumenter.

At Berg fortsatt vil være mest attraktivt i kommunen uten nærskole kan så være. Problemet er bare at tilflyttingen avtar og fraflyttingen øker. Da har man til slutt en storskole uten elever. Det er en dårlig skole i mine øyne. At det koster å drive to skoler er jeg heller ikke bekymret over. Husk at penger investert i barn og unge gir bedre avkastning enn bank og børs. Og ja, det fødes færre og færre barn i kommunen, det er vel 8 hittil i år. Men når de starter i første klasse så vil de, som tendensen de siste årene, alltid være flere enn fødselstallet. Dette på grunn av tilflytting!

Jeg tror det beste for kommunen er at stridsøksen mellom tettstedene innad i kommunen begraves og at vi nå lar skolestrukturen få ro. Jeg som foreldre lever med dette som et konstant stressmoment og det smitter over på barna. Ingen tjener på at denne bekymringen for våre barns framtid er så oppslukende. Jeg har intet håp om å klare å snu de tverrpolitiskes mening i denne saken, men jeg håper alle småbarnsforeldre i kommunen går til valgurnen mandag 9. september og stemmer på et parti som sikrer skolestrukturen en ønsker.

Elaine Nygård Lande

Småbarnsmor og tilbakeflytter