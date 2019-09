Skole og barnehage i Brønnøy– svar til Utdanningsforbundet

Debatt

Jeg har fått oppdraget med å svare på utfordringen fra Utdanningsforbundet. Vi opplever det som flott at Utdanningsforbundet følger med, det kan skje at noe går politikerne hus forbi, spesielt når vi skal sette oss inn i store dokumenter på kort tid. Derfor har vi bedt om å få store dokumenter tilsendt tidligere enn en uke i forkant. Dårlig forberedelse kan være en av grunnene til at kommunestyret valgte å utsette saken med Salhus skole før ferien.

Senterpartiet er i overkant opptatt av skole og barnehage, for oss er det grunnleggende tjenester for at det skal være godt og trygt å bo i Brønnøy kommune. Vi har fått gjennom fire vedtak i perioden, ett var å sende tilbake rådmannens forslag til revisjon av yrkesetiske retningslinjer, som var en knebling av ansattes ytringsfrihet. Det kom aldri på bordet igjen!

Vi fikk også gjennom forslaget om en skolebibliotekplan, som vi foreslo på grunnlag av dårlige resultater i lesing. Denne skulle vært ferdig innen utgangen av 2018. Men vedtaket har enda ikke kommet til fagpersonen som kan utarbeide den. Jeg mener vi kan ta æren for at biblioteket i Velfjord enda består, både som folkebibliotek og skolebibliotek for Hilstad skole. Et uvurderlig kulturtilbud og læringsverktøy! Imens gjør Brønnøy bibliotek en flott jobb i forhold til aksjonen Sommerles; i sommer har 335 barn (48,3 %) lest 993 bøker/482.064 sider!

Barnehage: Her bør det være et mål om 50 % barnehagelærere. Det kunne vi kanskje hatt, hvis ikke så mange pedagoger har gått over til barnetrinnet på skolene. Gir det mer status å jobbe i skolen, eller er det ledelsen det kommer an på?

Forskjell på tilskudd: I forrige kommunestyreperiode hadde barnehagene samme bemanning som i dag; en voksen pr. seks barn over 3 år og en voksen pr. 3 barn under 3 år. Så strammet Ap og Venstre inn og det ble 1 voksen/7 barn og 1 voksen/4 barn. Tilskuddene til private barnehager beregnes ut fra det kommunale, men to år på etterskudd. Derfor kan det bli forskjell. Nå er vi tilbake til bemanningen fra 2015, som tilsvarer dagens barnehagenorm.

Vi har mange fattige familier i Brønnøy. Da Regjeringen vedtok å forhøye inntektsgrensen i forhold til barnehage, mottok kommunen over 70 søknader om redusert barnehagebetaling. Dette betød en redusert inntekt til Brønnøy kommune på ca. 2 mill. I ettertid har det kommet flere, vedtaket har betydd en inntektsreduksjon på rundt om 2,5 mill. I tillegg til at kommunen får et lavere rammetilskudd på grunn av for få barn.

Grunnskole: Strukturen må beholdes. Skolen er en møteplass der folk bor og viktig for å bygge samhold. Læreren er den viktigste personen for den enkelte elev, derfor må vi ha dyktige og interesserte lærere. Klasseledelse er viktig. Nå har vi fått ny administrativ ledelse, som har et hårete mål om at skolene i regionen skal bli de beste i Norge. Etter skolekonferansen 28. august lover dette godt, ting er tatt tak i!

Vi mener at merkantilt ansatte på skolen kan lønne seg. Det må være mulig for foreldre og andre å ringe til skolen. Hvis rektor skal være tilgjengelig til enhver tid koster det mer.

Senterpartiet har deltatt i aksjonen for å beholde Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen. Her står hele Helgeland samlet. Vi har to stortingsrepresentanter fra Nordland og god kontakt med resten av stortingsgruppa. Saken om Nesna ble vedtatt på Stortinget og vil gå tilbake dit. Et stortingsvedtak står over et vedtak i et tilfeldig styre. Med den oppmerksomheten som har vært, mener vi det er mulig å få vedtaket omgjort. Sykepleierutdanningen jobbes det også godt med. Desentralisert utdanning er alfa og omega for en region som Helgeland, for grunn-, etter- og videreutdanning.

Videregående skole: Senterpartiet er opptatt av at Brønnøysund videregående skal tilby et godt og variert utdanningstilbud. Men her er det fylkeskommunen som bestemmer, man vil ha fulle klasser for å starte/beholde et tilbud. Nå ser det imidlertid litt lysere ut, den planlagte nye videreågende skolen i Bodø skal ikke bygges. Det gjør at flere tilbud beholdes lokalt.

Vi støtter det private tilbudet på Toft. Når det nå også planlegges en utdanning på høyskolenivå, gir det ungdommen enda bedre muligheter. Lærlingeplasser er meget viktig, her bør kommunen stå i fremste rekke. Samarbeidet for å bevare TIP er et eksempel på hva vi kan oppnå når vi går sammen!

Som vertskommune vil Senterpartiet at elevene skal ha gode boforhold, et variert fritidstilbud og at byens befolkning «ser etter dem». Frivilligsentralen har gjort en god jobb med å få lag og foreninger med på å orientere nye elever om tilbudene som finnes. Så virker det som om skolen har åpnet seg litt mer mot lokalsamfunnet når det legges ut informasjon på FB. Det er positivt!

Senterpartiet mener at utdanning er viktig – for alle. Sør-Helgeland skal ikke fortsette å være en region med lav utdanning. Derfor tror vi på et samarbeid på hele Helgeland!

Aasa Storlien

Brønnøy Senterparti