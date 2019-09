Skal utkantene sentraliseres bort?

Debatt

De siste årene har vi som bor i utkantstrøk opplevd en stadig sterkere sentralisering som følge av den blåblå regjeringens politikk.

Vi som bor i Sømna har blant annet mistet Logopedisk Senter, Likningskontor, lensmannskontor og etter vedtak i fylkestinget sist høst mister vi nå også tannklinikken. I tillegg opplever vi at de utdanningsinstitusjonene vi har tatt for gitt i våre nærmeste regioner står i fare for å bli lagt ned. På toppen av det hele kan vi i verste fall bli nødt til å reise til Mo i Rana for å komme oss på sykehus.

Det er kanskje ikke rart at det kan føles som om de blåblå ønsker at vi skal flytte fra bygdene.

Det som er spesielt i tannklinikksaken er at det er de rødgrønne med støtte fra KrF som fratar oss tannklinikken. Her gjennomfører altså de rødgrønne en politikk som de til daglig kritiserer regjeringen for i riksdekkende media. Sp, som har utnevnt seg selv som garantist for desentralisering, sammen med Ap og SV har plutselig skiftet side og gjennomfører nedlegging av tannklinikker i stor stil i fylket vårt, mens Rødt, Høyre og Frp stemmer mot nedleggelsene.

Det er nesten som man ikke tror det man leser, snakk om å bidra til sentralisering. Her tar de i tillegg fra oss en av basistjenestene våre.

Politiske partier og lister i Sømna står sammen i kritikken av det som skjer på fylkes- og riksnivå.

Vi er alle bekymret for utviklingen og etterlyser satsing på utkantene. Hvordan styrer vi så i Sømna. Legger vi til rette for utkantene i egen kommune eller behandles de på samme måte som fylkes og rikspolitikerne behandler oss?

I 2017 vedtok kommunestyret med minste margin (9 mot 8 stemmer) ny skolestruktur. Tverrpolitisk har dessverre kun fire representanter i kommunestyret.

1. – 4. klasse går nå på Berg skole mens mellomtrinn og ungdomstrinn går på Vik skole. Her har man altså flyttet barneskolen helt inntil grensen til Brønnøy, så nærme Brønnøysund som overhodet mulig. I dag har barn som bor på Sør-Kvaløy like lang skolevei som barn fra Trælnes ville hatt om de skulle gå på Salhus skole. Med et slikt vedtak om skolestruktur skulle man tro det var de blåblå som styrte kommunen. Som en parallell til tannklinikksaken på fylket var det Sp med hjelp fra Ap som stemte gjennom en skolestruktur som til de grader har en sentraliserende effekt mot regionssenteret Brønnøysund.

Vedtaket er etter vår mening svært uheldig av flere grunner.

For det første legger skolestrukturen kun til rette for bolyst i nordlige deler av Sømna og sørlige deler av Brønnøy, og det på bekostning av utkantene sør i kommunen. Skal vi overleve som selvstendig kommune må vi ha bosetting i hele kommunen.

For det andre får mange av våre minste barn en altfor lang og slitsom skolevei, noen må reise over to timer hver dag, selv i lille Sømna. Logistikken må nødvendigvis bli elendig når det skal busses frem og tilbake mellom to skoler og basseng.

For det tredje går man glipp av den fleksibiliteten og muligheten til oppfølging av barna som en felles skole vil gi. Her er det snakk om både skolekvalitet og økonomi.

For det femte må man ha to rektorer, altså en overadministrert skole grunnet vedtak om å ha to skoler. Tverrpolitisk liste er klar på at den eneste fornuftige skolestrukturen i vår lille kommune er å samle alle kommunens elever ved Vik skole. Vi innser samtidig at vi må vente med sammenslåingen til vi er ferdig med fylkesmannens bistand til Sømnaskolen. I mellomtiden foreslår vi å fjerne eiendomsskatten for dem som bor på Hombornes, Kjørsvik, Hjelmset og fra Sund og sørover. Dette er dessverre altfor lite til å oppveie for ulempen det er å bo langt fra barneskolen, men ett sted må vi starte om vi skal ha bosetting i hele kommunen over tid.

Og, uansett skolestruktur vil Berg fortsatt være det mest attraktive bostedet i kommunen i uoverskuelig framtid grunnet sin nærhet til Brønnøysund. Bruk din stemmerett. Godt valg!

Gunder Strømberg

Ordførerkandidat

Tverrpolitisk liste Sømna