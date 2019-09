SV svarer Udanningsforbundet

Debatt

Svar på åpent brev til de politiske partier i BA 270919.

Barnehagene

Brønnøy SV vil være pådriver for å følge opp politiske vedtak innafor de økonomiske rammer vi har og vil selfølgelig jobbe for at 50 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere.

Det er viktig med best mulig kompetanse i barnehagene som på alle andre områder i kommunen. Tidlig innsats er blitt et begrep, og da er det viktig at vi har best mulig kompetanse slik at førskolelærerne kan være i direkte kontakt med barna daglig for å avdekke ekstra behov hos det enkelte barn.

Det er en selvfølge at Brønnøy kommune skal ha forsvarlig bemanning i hele åpningstiden. Det kan også opplyses at SV var det eneste partiet som stemte imot kutt i barnehagesektoren da det ble vedtatt, selv om kommunestyret var kjent med at en ny statlig bemanningsnorm ville komme samme året, med virkning fra året derpå.

Selfølgelig er ikke et barn i Brønnøy mindre verdt enn i andre kommuner eller i verden forøvrig. Derfor vil SV at det skal tilsettes både flere førskolelærere og annet personell som det er behov for. I tillegg går Brønnøy SV inn for at barna skal ha gratis mat, reduksjon av barnehagesatsene med mål for gratis barnehagetilbud.

Grunnskole

Brønnøy SV vil at kommmunen tilsetter de beste lærere, deretter må lærerne få øke sin kompetanse med etterutdanning med endrede behov. Derfor er SV for at det skal utarbedes kompetanseplaner ved den enkelte skole/arbeidplass og for den enkelte ansatt. Det kan være et godt grunnlag for godt læringsmiljø for elevene og for et godt arbeidsmiljø i skolen.

Når det gjelder evalueringsraporten etter omorganisering regner vi med at det i etterarbeidet gjennomføres de tiltak som er nødvendig i den enkelte skole for å sikre at lærere, andre ansatte og elever har en forsvarlig hverdag. Hva angår reduksjon av merkantilt personell i skolen er jo det også en del av den digtale hverdagen, men vi er enig i at alt kan ikke løses med tekniske hjelpemidler, i alle fall ikke før dette er på plass. I mellomtiden må det være tilgjengelighet for kontakt med skolene for både barn, foreldre/ omsorgspersoner og annet publikum har mulighet for kontakt med skolen i skoletida.

Utviklingsarbeidet i skolene må være fortløpende, det er jo her framtiden formes i stor grad. Gode planer og annet utviklingsarbeid og god dialog og godt arbeidmiljø må det jobbes med hele tiden. God ledelse og tilrettelegging fra ledelsen er viktig, men det er også viktig at skolen har den nødvendige kompetansen og ressurser som skal til. Men en må også ha nødvendig avsatt tid til alt som skal gjennomføres, men det kommer lite frem som opplysninger til politikerne. De årlige skolekonferansene vi har hatt, kan gi mere og bedre informasjon om skolen framover ved å trekke inn flere ansatta og ikke bare ledelsen. Brønnøy SV vil støtte det arbeidet som nødvendig for en bedre skole i framtiden. SV vil også gå inn for heldagskole med mer fokus på lek, aktivitet, styrke kulturskolen og gratis mat i skolen. Men det er selfølgelig ikke lærerne som skal lage maten eller organisere dette arbeidet, men andre ansatte.

Vidergående skole

Brønnøy SV arbeider tett opp mot våre fylkespolitikere for at den videregående skole skal være best mulig her i regionen hva angår ulike tilbud for elevene og ulike muligheter å gjennomføre studiene på. Økt fokus og mulighet for mer praksis og læringeplasser innafor regionens næringsliv og offentlige arbeidsplasser. Men også mulighet for nye tilbud i forhold nye behov i næringsliv og det offentlige.

For å legge bedre til rette for elever som bor på hybel, har SV hatt ulike forslag over tid med blant annet at kommune burde ved oppføring av nye boliger skulle noen av disse innholde enroms leiligheter/hybler, bokollektiver i en eller annen form som tilreisende elever kan benytte seg av. Dette kan vi ha større fokus i det regionale samarbeidet fremover. Husbanken har gode ordninger for slike løsninger, andre kommuner som for eksempel Gildeskål og Narvik her i Nordland har gjennomført botilbud for elever med positiv resultater. Elevene i vidergående skole har gratis frokost på skolene og det arbeides nå for å få gratis lunsj, det vil også være positivt for hybelboerne.

En god barnehage og gode skoler for våre barn og unge vil vare livet ut og er den beste investering for framtida.

Brønnøy SV vil takke for utfordringen og ser frem til et nærmere samarbeid med Utdanningsforbundet i Brønnøy og skolene for en bedre framtid i skolen og samfunn.

Med vennlig hilsen

Brønnøy SV, 050919

Eilert Horn, 1. kandidat

Kari Johanne Aglen Johansen, 2. kandidat.

Liv Solli, 3. kandidat