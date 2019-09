Brønnøy Ap svarer på Utdanningsforbundets åpne brev

Debatt

I leserbrev av 24. august stiller Utdanningsforbundet noen spørsmålsstillinger de mener er aktuelle og viktige for å sikre at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud i vår kommune.

Brønnøy Arbeiderparti mener riktig kompetanse hos dem som jobber i barnehagene er vesentlig for å sikre tidlig innsats. Derfor har vi programfestet at vi vil jobbe for å nå målet om minimum 50 % barnehagelærere i barnehagene. Tilstrekkelig fagfolk med riktig kompetanse som jobber i hele faste stillinger er det beste tiltaket for å sikre god kvalitet i barnehagetjenestene. I denne sammenheng er det også viktig å ta i bruk, motivere og utvikle kompetansen hos dem som allerede jobber i barnehagen.

Brønnøy Arbeiderparti mener selvfølgelig at barn i Brønnøy er akkurat like mye verd som barn i resten av Norge og verden ellers. Dette gjelder også uavhengig av om ungene går i private eller kommunale barnehager. Derfor skal barn i private barnehager ha akkurat samme tilskudd fra kommunen som kommunale barnehager får. Og dette skal beregnes og utbetales i henhold til prinsipper gitt fra sentrale myndigheter.

Å sørge for tilstrekkelig kvalifiserte lærere i skolen blir veldig viktig fremover. Lærermangelen spås å øke i fremtiden og det vil bli krevende å ha sikre ansatte med riktig kompetanse i konkurranse med andre kommuner. En måte å skaffe kvalifiserte lærere er gjennom ekstern rekruttering. En offensiv og nytenkende skole med godt rykte og gode arbeidsforhold vil lykkes bedre i sitt rekrutteringsarbeid. Dette fordi fornøyde ansatte og foreldre vil være de meste reklameagenter for å tiltrekke seg søkere på ledige jobber. Vi forventer derfor at den nylig oppstartede regionale skolesatsingen og Newtonrommet vil bidra positivt i arbeid med å rekruttere nye lærere.

I tillegg er det viktig for Brønnøy Arbeiderparti at man sørger for å ta i bruk, motivere og utvikle kompetanse hos dem som allerede jobber i kommunen. Et fortsatt godt tilbud for desentralisert utdanning av lærere og barnehagepedagoger i regionen er i den sammenheng særdeles viktig. Brønnøy Arbeiderparti bruker hver anledning som byr seg til å forklare våre representanter på Stortinget hvor viktig utdanningstilbudet i Sandnessjøen og Nesna er for oss.

Arbeiderpartiet mener også det er nødvendig med en kompetansereform for arbeidslivet. Fremtidens arbeidsliv vil stille andre krav til kompetanse og endre seg raskere enn i dag. Dette vil også bidra til å sette høyere krav til kompetanse av arbeidstakerne. Derfor er det spesielt viktig at fellesskapet bidrar til investering i kunnskap og kompetanse slik at ikke hver enkelt arbeidstaker står alene med dette ansvaret.

Kommunestyret er skoleeier og som representanter for Arbeiderpartiet ønsker vi å være en aktiv skoleeier. Brønnøy Arbeiderparti mener et godt læringsmiljø i skolen sikres med å sette skolen på dagsorden gjennom å stille spørsmål, arrangere skoleeierkonferanser, engasjere seg i skolens målsettinger, gi skolen rammevilkår for å møte utfordringene og sørge for at skolen har gode og kvalifiserte ansatte.

Som vertskommune for videregående skole mener Arbeiderpartiet at Brønnøy kommune har et særlig ansvar for å sikre et godt fritidsmiljø for borteboende elever. ROP-tjenesten sammen med helsestasjon og helsesykepleier er viktige tjenester for unge og kanskje sårbare mennesker. Dette er tjenester som må sikres. Godt samarbeid med elevtjenesten på videregående er også viktig slik at tilbudene supplerer og underbygger hverandre. Brønnøy Arbeiderparti forventer at kommunenes satsing på LOS-tjeneste i ungdomsskolen også vil ha positiv påvirkning på frafall i videregående skole og gi bedre skolemiljø på ungdomsskolene i kommunen.

Hilsen

Brønnøy Arbeiderparti ved ordførerkandidat

Siv Therese Aglen