Vyer og ambisjoner for næringsliv

Debatt

Johnny W. Lorentzen etterlyser i BA vyer og ambisjoner fra ordførerkandidatene når det gjelder vekst og utvikling i Brønnøy.

La meg si noe om hva vi i Brønnøy Høyre tenker om dette;

* Det kommer nå endelig en arealplan, (denne har vi etterlyst siden 2011)

*En næringssjef er under tilsetting

* Ny rådmann er også på plass

Dette er viktige forutsetninger i administrasjonen. Men det alene er ikke nok. Politikerne må også bidra. Høyres ambisjon er 200 nye arbeidsplasser innen 2023. Vi kaller dette Brønnøy +200!

Spør du meg hvor, og i hvilke næringer, så ber du meg gjette. Og det kan jeg godt!

Jeg tror både havbruk og reiseliv/turisme har store muligheter videre. Men da må vi utnytte mulighetene, vi som politikere må tørre å si ja!

Blant annet må vi tørre å si ja til å selge kommunal eiendom som vi ikke har planer for, eller har evne til å holde ved like. Her kan det ligge vekstmuligheter som private kan realisere.

Høyre tror på næringslivet, på gründere som vil etablere seg. Vi tror at næringslivet selv har de beste ideene og evnen til å gjennomføre. Vår oppgave blir dermed å legge til rette for flere arbeidsplasser, og ikke se etter muligheter til å si nei!

La oss ikke glemme at det skjer mye spennende innen f.eks. havbruk. Akvafuture, SBS Teknikk og Akvapartner er eksempler på lokale bedrifter som skaper arbeidsplasser og vekst. Kan de, så kan også flere få det til!

(Akvafuture ble etter min mening behandlet dårlig i Brønnøy. Jeg synes det er ille når kommunestyret, anført av en splittet posisjon i Ap og V, fatter vedtak som medfører flytting av anlegg og arbeidsplasser ut av kommunen! Høyre sa enstemmig «ja» her, men havnet i mindretall).

Johnny, du sier du er «ubestemt stemmekveg» ennå. Hersker det fremdeles tvil, så synes jeg du bør spørre deg;

Hvilket parti/ordfører tror du vil jobbe hardest for å skape arbeidsplasser i Brønnøy?

Hvilket parti/ordfører tror du vil møte næringslivet med sterkest JA-holdning?

Selv er jeg ikke i tvil, og jeg håper du ser det samme.

Godt valg!

Tore Tveråmo

Ordførerkandidat for Brønnøy Høyre

