Rødt Brønnøy vil redusere eiendomsskatten og halvere dagens SFO- og barnehagesatser

Debatt

Rødt ønsker at eiendomsskatten skal fastsettes lokalt og tilfalle kommunene, prinsippet om sosial utjevning skal være gjeldende for utforming av selve skatten.

Kommunene er i dag kraftig underfinansiert, som følge av blå-blå politikk, og stadig flere kommuner ser seg nødt til å ilegge en eiendomsskatt for å sikre finansiering til viktige velferdstjenester. Rødt ønsker et generelt økt skattenivå for å finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger, men i utgangspunktet er ikke eiendomsskatten den beste måten å skattlegge på. For å sikre prinsippet om at de som har mest bidrar mest, bør skatt være knyttet til reell samlet formue, hvor verdi av eiendom er en av faktorene som inngår.

Men, eiendomsskatt er i dag en av få måter kommunene kan skaffe seg egne inntekter på, og i en slik situasjon mener Rødt at eiendomsskatt bør brukes for å sikre finansiering av viktige velferdsgoder. Ved at utforming av skatten gjøres lokalt i hver enkelt kommune er det lettere å sikre en sosial profil, hvor bunnfradrag og ulike satser brukes for å sikre at det er de som reelt har størst formue som bidrar mest. Ved lokal utforming er det også mulig å ha ordninger for fritak, geografisk differensiering og andre tiltak som sikrer en god omfordelende profil.

Brønnøy kommune har vært i toppen nasjonalt, over flere år, iht. til eiendomsskatt på boliger. Eiendomsskatt rammer fattige, lavtlønte og enslige i større grad enn de rike. Det er en usosial skatt som ikke tar hensyn til din økonomi og livssituasjon. Slik kan vi ikke ha det. I første omgang kommer Brønnøy Rødt til å kjempe for at bunnfradraget på eiendomsskatten økes fra 100 000,-kr til 1.000.000,- kr. På sikt vil Brønnøy Rødt kjempe for at bunnfradraget økes enda mer. I tillegg vil vi arbeide for å Kreve høyere skatt for næringseiendommer og innvilge søknader om fritak for eiendomsskatt for enslige personer med inntekt under 300 000.

Brønnøy Rødt kommer også til å kreve en reduksjon i dagens høye satser på SFO- og barnehageplasser. I første omgang ser vi for oss en halvering av dagens satser. Målet er at barnehage skal være gratis, dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper. I vårt forslag til statsbudsjett har vi prioritert å starte med å gjøre det gratis for femåringer. Alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø. I dag er det lommeboka som avgjør om barn kan gå på aktivitetsskole(SFO) eller ikke. Det gjør at barn som kommer fra ressurssvake familier kan falle bakpå hvis aktivitetsskolen legges for tett opp til den vanlige skolen. Det er en utvikling vi ønsker å motvirke. Rødt jobber for at aktivitetsskolen skal være et gratis tilbud til 1. - 4. klassinger. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal være et fritidstilbud, ikke en forlengelse av skoledagen.

På vegne av Brønnøy Rødt,

1. kandidat Rune Brennvik

2. kandidat Marianne Nilsen

3. kandidat Kåre Knutsen

4. kandidat Vibeke Steinsholm