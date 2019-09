Politisk regnskap for Brønnøy Ap

Debatt

I de fem siste valgene har Brønnøy Arbeiderparti (Ap) hatt fra 29 til 39 prosent av stemmene. De siste 6 årene har Ap igjen hatt ordføreren. Dette i en posisjon med 10 av 27 representanter. Ap overtok midt i den turbulente 2011-2015-perioden – der enkelte stadig forsøke seg på privatisering og «sparking» av ansatte. (PS! Vi ser nå tendenser til at noen parti forsøker å gjenta historia). I årene 2013–2015 var flertallet noe usikkert, mens de siste 4 år har vi hatt et godt og stabilt samarbeid med Venstre (6) + valgteknisk samarbeid med SV (1). Dette etter at alle ville samarbeide med Ap etter valget i 2015.

I en periode på 6 år er det minst behandlet 600 politiske saker. I de fleste sakene er alle enig om det meste. Likevel er det noen fotavtrykk med politisk retning. Ofte vil vi mer enn vi har penger til, både folkevalgte og innbyggere. Hovedsaken i 2015 var: «Få orden i kommuneøkonomien». Ved et samarbeid i posisjon klarte vi å holde stø kurs for en økonomiplan i balanse; slik at vi nå er ute av Robek-lista. Dette har vært dugnad og spleiselag, også fra ansatte og innbyggere. Det er fortsatt økonomiske utfordringer – mye skyldes de rammer kommunene får av dagens Storting og regjering. For øyeblikket gir også nedgang i folketall grunn til bekymring, spesielt at fødselstallene går ned.

I enhver periode bør det være rom for investeringer. Det gir arbeid, folkehelse og bolyst. Hvis det ikke hadde vært for Brønnøy Ap, med ordfører i spissen, så hadde det ikke blitt nytt omsorgssenter i Velfjord. Heller ikke nytt museumsbygg eller nytt verkstedbygg for teknisk sektor. De siste fire år har vært preget av IT-satsing, spesielt innen skoleverket. Bygging av Salhushallen og etablering av Newtonrom er også viktig for kvaliteten i Brønnøyskolen. Tilstandsrapport for skolen viste bedring i læringsresultater, mens læringsmiljø vil få økt fokus.

Vi må skape for å dele. Spleiselag med næringslivet har gitt betydelig støtte til blant annet fotballhallen og byparken på Lille Brønnøya. Å sikre god framdrift på nybygg Brønnøysundregistrene har vært en svært viktig sak for Arbeiderpartiet og Venstre. Her var det viktig å ikke drible seg vekk! Hurtigrutas lengre liggetid og 100 nye anløp viser at mye er bra med Brønnøy. En stadig bedre Tosenvei gir framtidstro og 5 nye kraftverk i Tosbotn gir fornybar energi.

Arealplaner er viktig for å tilrettelegge for økt næringsaktivitet i Brønnøy. Det er også brukt mye tid på Kystplan Helgeland og andre havbrukssaker – herunder avveiing mot miljø og fiskeri. Nye lokaliteter for havbruk er tatt inn i ny arealplan, men så langt er det ikke statlig gjennomslag for å favorisere en bestemt teknologi. Kommunens aksjer i Norsk Havbrukssenter ble solgt for 16 millioner kroner, med god fortjeneste. Brønnøy Ap har støttet videregående opplæring i akvakultur, på Toft.

Brønnøy deltar i rundt 50 interkommunale relasjoner. Trollfjell er blitt UNESCO Global Geopark og Torghatten skal bli særskilt attraksjon i Nasjonal Turistveg. Regional skolesatsing er nå i startgropa, et viktig tiltak for Sør-Helgeland. Det har vært tverrpolitisk enighet om ett nytt felles Helgelandssykehus sør for Korgfjellet. Brønnøy kommune har tatt sitt ansvar for et DMS, i samarbeid med Helgelandsykehuset. Byggingen starter i 2020.

Vi har trygget kommunale arbeidsplasser, selv om vi har gjennomgått økonomisk hestekur.

Vi har landet avtale for nytt registerbygg og trygger dermed fremtiden for tilstedeværelse.

Vi har satset på utvikling i hele Brønnøy: by og land – hand i hand.

Vi har gjennomført investeringer – det er sparing for framtida.

Vi har sagt ja! og vil fortsette å si ja, der det ikke er tungtveiende grunner for å si nei.

Brønnøy Arbeiderparti ønsker enda mer rødgrønn politikk. Vi vil bygge sterkere fellesskap og ikke privatisere. Vi ønsker et seriøst arbeidsliv – for flere læreplasser og mot sosial dumping. Flest mulig skal arbeide i hele faste stillinger – det gir bedre kvalitet i tjenesten og mer likestilling. Vi ønsker en oppvekst som utjevner forskjellene – tidlig innsats, rimeligere SFO, og gratis skolemat bidrar. Brønnøy Ap vil redusere eiendomsskatten – noe som kan lette trykket på blant annet barnefamiliene. I de neste fire år vil Ap sette økt fokus på et klimavennlig Brønnøy.

Bruk stemmeretten – stem Arbeiderpartiet – godt valg!

Johnny Hanssen, ordfører

Siv Aglen, gruppeleder og ordførerkandidat

Magnar Solbakk, leder i Brønnøy AP og varaordførerkandidat