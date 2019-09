Kulturlivet i Brønnøy trenger et kulturhus

Debatt

Brønnøy har et rikt og allsidig kultur- og idrettsmiljø som involverer store deler av befolkningen. Korps- og korfestivalene er viden kjent og opptrer som gode ambassadører for regionen og trekker mye folk til Sør-Helgeland. Dette, sammen med de utallige andre arrangementene som hvert år gjennomføres, fortjener bedre fasiliteter enn vi kan tilby i dag. Samtidig er det en kjensgjerning at kommunens økonomi gjør at vi må være realister i forhold til hva som er mulig.

Det Brønnøysund i mange år har manglet er et kulturhus med tilrettelagt kultursal som imøtekommer brukernes kjernebehov. En god løsning på dette er å tilrettelegge Samfunnshuset til et rendyrket kulturhus med konsertsal med plass til ca 300 - 350 på skyveamfi, med permanent lys- og lydutstyr av god kvalitet, og en praktisk scene som gir bedre forhold for Nordland Teater samtidig som Riksteateret og andre kulturarrangement og artister setter oss opp på turnelista. En slik tilrettelagt kultursal er kjernen i et kulturhus og vil sammen med lokaler til kulturskolen og biblioteket skape et levende kulturhus. Kultursalen vil også kunne brukes i andre sammenhenger til det beste for lokalsamfunnet, som eksempelvis arrangement av større kurs og konferanser som Brønnøysund ikke har fasiliteter til i dag. Dagens kafé-løsning trenger kun mindre tilpasninger for å fungere godt inn i et slikt konsept og legge til rette for gode inntektsmuligheter for de som arrangerer. Dette er tilpasninger som det er mulig å gjøre uten behov for større utbygginger av dagens bygg, slik at arkitekturen som er tidstypisk for 1960/-70-tallet blir videreført.

Johnny Lorentsen hadde et flott leserinnlegg for en ukes tid siden der han på en god måte fremhevet verdien og nødvendigheten av å ha et lokalsamfunn hvor det ble skapt aktivitet og arbeidsplasser som et ledd i det å lage god bolyst og skape tilflytting.

Selv om vi som deltar i kultur- og idrettsarbeid ikke nødvendigvis skaper så mange direkte arbeidsplasser så vil vi påberope oss en stor aksje inn i arbeidet med å skape bolyst for store og små gjennom våre aktiviteter. Indirekte kan våre små og store årlige arrangement også være med på å sikre noen av de allerede etablerte arbeidsplassene innenfor service-bedriftene lokalt. Aktivitet, arbeidsplasser og bolyst går hånd i hånd, og er grunnleggende for å skape en god kommune.

Som regionssenter og vertskommune for blant annet videregående skole er det viktig at vi videreutvikler vårt gode renommé rundt kultur og idrett. Samfunnshuset som kulturhus gir et variert og mangfoldig fritids- og kulturtilbud. En slik satsing kan i enda større grad brukes i markedsføringen av vår region og brukes som et trekkplaster i tillegg til naturen som vi er så heldige å ha. Dette gir bolyst i praksis for både store og små.

For å lykkes med en slik type kulturhussatsing på samfunnshuset bør vi bruke en samarbeidsmodell som med hell er blitt brukt i flere utviklingsprosjekt de siste årene. Vi som representerer frivillig arbeid i Brønnøy ønsker å stå sammen og samarbeide med kommunen, fylkeskommunen og private sponsorer for å få dette løftet til. Med en slik modell kan vi få til et felles bygg som dekker mange sentrale behov uten at kommunen må dra hele det økonomiske lasset alene.

Sammen skaper vi aktivitet, trivsel og bolyst! Ja, til kulturhus på Samfunnshuset.

Linn Flæsen Almendingen

Brønnøysund Musikkorps (BMK)

Hans Kristian Edvardsen

Kulturskolen i Brønnøy

Kor i Øyan

Liz Laumann

Eirik Kristiansen

Brønnøysund Mannskor

Brønnøysund Idrettslag

Aina Viola Melstein

