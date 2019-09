Herøysteder – Vega, rute 18–172

Debatt

Det var med spenning årets ruteplan ble åpnet, ville det i år være mulig å reise fra Kirkøy på Vega til Hysværøyan?

Vi har spesielt de siste fem årene sett en gradvis nedtrapping av anløpene her ute. Den siste muligheten for å reise fra Kirkøy til Hysvær var i 2018, tirsdag morgen før kl. 06.00. I utgangspunktet et håpløst tidspunkt, men dog-, en mulighet. Vi vet at reisende også har tatt hurtigbåten fra Kirkøy til Sandnessjøen på ettermiddagen tirsdager, for så å komme til Hysvær via Sandnessjøen etter cirka 4 timer. Nå er også denne muligheten borte fra årets rute.

Hvis man skulle gjøre samme reisen i dag, ville det være mulig bare på fredager, med avgang Kirkøy 06.30 eller 10.25. I begge tilfeller ville det bli lang ventetid i Sandnessjøen. Total reisetid Kirkøy – Hysvær ville bli minimum 10 ½ t. Hurtigbåtturen direkte mellom Kirkøy og Hysvær tar til sammenligning normalt cirka 15–20 min.

Vi ser av ruteplanen at forbindelsen mellom Sandnessjøen (Alstahaug kommune) og Hysvær (Vega kommune) er opprettholdt to dager per uke, fredag og søndag. Fremdeles kan vi på de samme turene, på signalanløp reise fra Hysvær inn til Vega. Det er i det minste godt at vi har denne forbindelsen med hovedøya.

Vi er mange som er berørt av rute 18–172. I alt er det 12–15 boplasser hvor det er aktivitet og reisebehov, spesielt i sommerhalvåret. I hekketiden er det nå åtte steder der ærfuglene blir passet på. I tillegg er det sauehold på øyene, og det drives overnatting og kafé.

Vi som har våre eiendommer her ute ønsker jo at de blir brukt og holdt ved like, noe som krever mye logistikk. Ikke minst for dem som driver næring er dette et problem. Og siden Hysvær er landskapsvernområde, har også Vega kommune et ansvar for at vi skal ha mulighet til å innfri kravene om at landskap og kultur skal holdes i hevd. Vi må ha mulighet til å kunne reise til og fra.

På bakgrunn av denne redegjørelsen har vi en del spørsmål som vi vil ha svar på.

* Når og hvor blir ruteplanen for neste år lagt ut på høring før kommunen gir sin anbefaling til fylket?

* Hvem utarbeider kommunens innspill til ruteplan overfor fylket?

* Blir planforslaget behandlet i noen av kommunens organer før det sendes fylket?

* Hvis man skal reise fra Hysvær til Brønnøysund fredag kveld, kommer man ikke lenger enn til Vega. Ferga fra Igerøy til Horn går 5 min etter hurtigbåtens ankomst Kirkøy. Hvorfor samordnes ikke ruteplanene innad i kommunen?

Som tidligere nevnt er vi mange som berøres. Til hver boplass er det også familie og venner som blir rammet av manglende kommunikasjon. Den kulturen som Verdensarven fremmer skulle vi gjerne gitt barn og barnebarn større innblikk i. Så «enkelt» som et ruteanløp kunne bøte mye på det.

Vi ber om å få være med å påvirke de avgjørelser som blir tatt vedrørende Hurtigbåtruta mellom Hysvær og Kirkøy (begge i Vega kommune). Derfor ber vi også om at dette brevet blir tatt med ved planlegging for neste års ruteplan og at vi får mulighet til å delta i høringen. Vi vet at det er flere aktører/organ som har innspill og betydning for hvordan planen blir lagt. Derfor sendes det kopi til de vi så langt vet er involvert og kan jobbe for våre ønsker. Vi forlanger ikke mer enn signalanløp, fortrinnsvis fredag/søndag, og vi er avhengige av at Vega kommune fremmer vår sak i det videre arbeidet.

Gunn Synnøve Grøtheim

