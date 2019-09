Åpent brev til ordførerkandidatene i Brønnøy

Debatt

Jeg overvar utspørringen av de ovennevnte under Torghattmessa sist fredag. Rødts Rune Brennvik høstet kveldens høyeste, velfortjente og lengste applaus for sitt engasjerte innlegg om ungdom og psykiatri. Vi har ingen å miste. Flott, Rune! Ut over dette, så var alle enige om stort sett alt. Jeg kom til arrangementet for å bli litt mer klok på hvem som får min stemme i år.

Og jeg gikk ut like klok.

Jeg savner vyer og ambisjoner fra paneldeltakerne. Hvordan skal vi få hit mer folk, skape mer arbeidsplasser? Det er vel og bra å ha god barnehage, skole og omsorg,- men jeg tror ikke det skaper så mange nye arbeidsplasser. Jeg hørte ingen konkrete løsninger,- og har heller ikke sett noe spenstig i programmene til partiene. Folk må ha en jobb å flytte til!

Hva med næringsutvikling?

Hvordan få hit nye bedrifter, eller tilrettelegge for lokale gründere?

Nye næringsarealer,- hva med det?

Nye boligområder, planer Nye hytteområder Hva med turisme?

Ingen har tilsynelatende mening eller vyer om dette feltet, selv om det er et satsingsområde. Vi har hatt spenstige forslag om nysatsing,- men det har blitt parkert og kvelt ganske fort. Hva med å gi en «hårete» idé en sjanse? La det synke litt i politikerhodene, bearbeide, diskutere med gründer og kanskje få til noe sammen? På Vega får de dette til!

Hva med å skape mer ringvirkninger av registrene lokalt?

Suksessbedriften Torghatten,- de har hatt vyer og ambisjoner, og gjennomført det de trodde på. Hva med å lære av de? Lokalmat; ingen i kommunen har mening om det. Jeg har drevet med dette i snart 10 år, og har omsatt lokalmatvarer for ca. 35– 40 millioner på denne tiden. Ingen politikere eller fra administrasjonen i Brønnøy har vist interesse. (Unntaket er vikarierende Rådmann Arne Kvensjø; han var en ambassadør for oss, samt en ukentlig kunde.) Derimot har nabokommunene vært interessert. Jeg har vært og holdt foredrag i Bindal, Sømna, på årsmøtet i Nordland Bonde og småbrukerlag bl.a. Da mathallen i Trondheim skulle etableres, kom de reisende til oss og ville ha våre erfaringer. TV2 v/Arne Hjeltnes laget en sekvens med oss, og har nevnt oss i ettertid av dette. Han hadde «fulgt med oss», som han uttalte det (fra Oslo). Men fra Brønnøy kommune har det vært stille. Helt stille! Jeg kan ikke huske å ha sett en politiker eller noen fra administrasjonen innom på våre snart ti år. (Ordføreren kom med blomster på åpningsdagen). Vi bor i Nordnorges beste landbruksområde,- hvorfor ikke benytte oss av det? Rørosregionen (med sin skrinne jord og korte somre) har klart å skape over 300 arbeidsplasser innenfor lokalmat. Hvorfor ikke her?

Så om dere tilskrevne kandidater kan svare meg på dette, kan kanskje mitt syn bli klarere. Avslutningsvis vil jeg sitere vår tidligere ordfører Harald Solbakk; «der det tenkes likt,- tenkes det lite». Det var en ordfører som sto på for utvikling for Brønnøy!

Johnny W Lorentzen

Frittgående og ubestemt stemmekveg