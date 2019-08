Bruk kysten!

Debatt

Torsdag ettermiddag besøkte Stortingsreprepresentant for Nordland Åsunn Lyngedal Brønnøysund. Sammen med Siv Aglen, Magnar Solbakk og Trude Valla, alle fra Brønnøy Arbeiderparti rakk hun å besøke Norsk Havbrukssenteret og Torghatten Camping.

Hos Norsk Havbrukssenteret ble vi tatt imot av daglig leder Arnfinnn Torgnes og Rolf Nordmo. Sistnevnte er veterinær og jobber med innovasjons og utviklingsprosjekt i Aquaculture Innovation AS. Her fikk vi en god og informativ innføring i havbruksnæringa.

Nytt for oss var at Norsk Havbrukssenter ble etablert som en av de aller første besøkssenter for havbruk i Norge og har etter hvert fått mange bein å stå på! Senteret forteller næringens historie og informerer om fakta om næringen på en god måte. Vi fikk en omvisning av utstillingen som er bygd opp og ble imponert over både utstillingen og akvariet som inneholder mange spennende arter, relevant for havbruksnæringa. Dette er vel verd et besøk, både for tilreisende og «innfødte»

I løpet av kort tid har Norsk Havbrukssenter også bygd opp en lærebedrift som utdanner fremtidens medarbeidere innen havbruk. Dette er avgjørende for god rekruttering til ei næring som er stor her på Helglandskysten. Tidligere var nærmeste skoletilbud i Nordland innen havbruk på Inndyr i Meløy kommune. Det er bra at elever fra Sør Helgeland nå har mulighet til å ta utdannelse i havbruk nærmere heimen.

Åsunn berømmer det viktige arbeidet med innovasjon og utvikling som gjøres innen oppdrett. Dette har feks ført næringa bort fra bruk av antibiotika og hydrogenperoksid.

Verden trenger mat og laksen er et av de få dyrene som gir 100 prosent tilbake av mengden for. Med dagens klimautfordring taler det for at vi bør satse mer på denne typen proteinkilder.

For oss lokalt er det viktig å bruke kystens naturgitte fortrinn i havet med strøm som sikrer friskt ann og god spredning av naturlig avfall. Dette gir gode forhold for laksens trivsel.

Det er var også imponerende å se på forsøk med torskeoppdrett og hvordan torsken så lett har latt seg temme. Utfordringen for torskeoppdrett er å få god nok pris, men dette kan forhåpentlig endre seg. Verdens voksende befolkning trenger proteiner og både laks- og torskeoppdrett kan være viktige kilder til dette.

Etter en nydelig middag på Smak gikk turen videre til Torghatten Camping.

Her møtte vi Per Kåre Hatten som viste fram strandrestauranten, fantastiske lokaler med flott interiør, særlig de selvlagde bordene i betong imponerte.

Vi var spesielt interessert i hvordan forslag om å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av 3 år ville slå ut. Per Kåre var enig i at dagens regelverk er arbeidskrevende å etterfølge men er allikevel veldig klar i sin skepsis til forslaget. Å øke momssats på overnatting med opptil 13 prosent vil ikke kunne dekkes inn med økte priser, det er ikke turistene villig å betale. Da vil dette gå direkte ut over bunnlinja hos reiselivsbedriftene. I distriktene er dette er ei næring som for de aller fleste har ganske små marginer. Derfor vil dette være en trussel mot næringa og dens evne til å kunne drive med «småskalaturisme» på små steder.

Siv Aglen

Ordførerkandidat

Brønnøy Arbeiderparti