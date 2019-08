Velfjordinger i Brønnøy

Debatt

Velfjord har etter min mening tjent på å være en del av Brønnøy. Fra Skillvika til Tosfjellet bor det cirka 800 mennesker. I dette området har kommunen investert cirka 100 millioner kroner de siste fire årene: omsorgsenter, kirkegårdutvidelse Vollan og høydebasseng Nøstviklia.

Jeg mener Velfjord som egen kommune ikke hadde klart disse investeringene alene. Vi som bor her må ytre oss positivt om kommunen vi bor i, veldig mye er bra i Brønnøy. I tillegg til et aktivt kulturliv og et offensivt næringsliv gjør at Velfjord er en flott plass å bo og leve.

Valget nærmer seg. Interessen er stor rundt hvem som blir ordførere på Sør-Helgeland. Jeg mener Sør-Helgeland er best sammen (frivillig). Arbeiderpartiet har gode løsninger for fire nye år. La Siv få sjansen. Godt valg.

Geir Lien