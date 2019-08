Tidlig innsats for god psykisk helse

Debatt

Det å vokse opp i dag er utfordrende. Det er mye press blant unge, som det ikke var tidligere. «Generasjon prestasjon» er blitt et kjent begrep.

Ungdom føler på et press om å prestere på alle områder. Det er mye fokus på kropp, karakterer og utseende. Dette skaper press på psykisk helse!

Det er veldig utfordrende å føle på et press der det hele tiden må presteres. Karakter 4 er ikke godt nok. Dette gjør hverdagen vanskelig for mange. På dager der det stormer som verst, er det godt å ha noen å prate med og få hjelp av.

Nettopp derfor er det så viktig å styrke helsesykepleiertilbudet i Brønnøy kommune. På Brønnøysund videregående skole er helsesykepleieren innom totalt 8 timer i uken.

Disse åtte timene er fordelt på tre dager, dvs. at to dager i uken er det ikke tilbud om helsesykepleier på videregående skole. Det er mange elever som må dele på disse timene.

Dette synes jeg og Høyre er for dårlig tilbud. Jeg er kritisk til både antall timer, og ikke minst at tilbudet er fraværende to dager i uken.

Helsesykepleier på videregående skole er et lavterskeltilbud. Det er lettere å benytte seg av tilbudet på skolen, enn det er å dra på helsestasjon for ungdom.

Høyre vil derfor jobbe for å øke tilgangen på helsesykepleier på videregående, og det synes jeg er veldig bra.

Tidlig innsats for en god psykisk helse er veldig viktig!

Andrea Dahl Larssen

5. kandidat for Brønnøy Høyre