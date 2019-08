Brønnøy Venstre vil ha biogass i ferjedriften

Debatt

På Nordland fylkeskommunes nettside kan vi i et nyhetsbrev datert 24. mai lese at «Nordland går grønn!». SVs gruppeleder Marius Meisfjord Jøsevold er avbildet og står som kilde i saken.

Her skrytes det av at Nordland tar sin del av forpliktelsene som samfunnet står overfor, med tanke på klimautfordringene.

Det er veldig bra at Nordland fylke erkjenner sitt samfunnsansvar, men Brønnøy Venstre er lite imponert over fylkeskommunens kunnskap og evne til å utnytte eksisterende teknologi for å nå klimamålene.

For bare to måneder etter skryten på egne nettsider, kan vi i BA 14. juli lese om at MF Tomma, en ferje som ble bygd i 1974, har greid kravene som fylkeskommunen har stilt for å betjene strekningen Tjøtta-Forvik. Den skal altså erstatte den hypermoderne hybridferjen MF Torgtind. I en pressemelding fra Boreal omtales tildelingen av anbudet som «tidenes grønneste ferjekontrakt».

Under politikerdebatten på årets Torghattmesse, deltok den samme Marius Meisfjord Jøsevold og han gjentok skryten om fylkets miljøsatsing.Det samme gjorde fylkesråd for næring, Knut Petter Torgersen fra Ap.

Det forundrer oss i Venstre at de ikke ser mulighetene som dagens teknologi gir ved å ta inn biogass ferjeanbudene. Biogass er en energikilde som sikrer 0-utslipp.

Fylkets kunnskapsmangel forbauset også vår miljøminister Ola Elvestuen, da han for tre uker siden var på besøk.

Dette vet tydeligvis ikke fylkeskommunen. Iallefall ikke Jøsevold og Torgersen.

Grønn skipsfart

20. juni kom regjeringen med rapporten «Grønn skipsfart». Jøsevold var helt ærlig på at han ikke hadde lest denne og ikke kjente til biogassens muligheter for nullutslipp på ferjene. Rapporten gir fylkene klare meldinger om å sikre nullutslipp i ferjeanbudene. Denne oppfordringen går selvsagt til Nordland også.

I rapporten beskrives biogass som den hurtigste veien til nullutslipp.

Biogass kan fylles rett på de tre store gassferjene som trafikkerer Vestfjorden og i dag benytter LNG (flytende naturgass). LNG som må fraktes helt fra Melkøya i Hammerfest til Bodø.

Arbeidsplasser

Biogass i ferjeanbudene vil utløse behov for produksjon og distribusjon av biogass.

Det er allerede planer for bygging av biogassanlegg på Sør-Helgeland, men da må fylket ta inn biogass i sine anbud. Det betyr arbeidsplasser innen prosessindustri. Men ikke minst så betyr det at man kan prosessere slam fra landbruk, oppdrett og husstander i tillegg til matavfall lokalt. Så leveres biogass til transport og industri, samt biogjødsel tilbake til landbruket.

Da vil landbruket også bli miljøvennlig, fordi metangassen blir nyttet i biogassproduksjonen.

I tillegg kan det leveres biogass til de nye hurtigrutene der de har lengere liggetid, som i Brønnøysund.

I dag transporteres dette avfallet (råstoffet) til Trøndelag og verdiskapningen blir til inntekter, arbeidsplasser og biogass, som brukes på bussene i Trondheim.

Brønnøy Venstre vil ikke sitte stille i denne saken. Nordland må ta miljøutfordringene på alvor. De kan ikke som seriøs innkjøper fase ut moderne teknologi og bokstavelig talt bakke ferjene inn i fortiden. MF Tomma hører hjemme på museum.

Men den gamle sliteren gjør nå nytte for seg som et symbol på hva man går glipp av hvis Nordland ikke tar inn biogass i anbudene.

Til nå har kritikken dreid seg om passasjer fasiliteter på ferjene. Men jeg tror passasjerene stiller høyere krav når det gjelder miljø. Nordland mister sin troverdighet når det gjelder miljøvennlig kollektivtransport.

Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre

Boreal: Vi forholder oss til kravene i kontrakten MF «Tomma» fra 1974 tilfredsstiller kravene Nordland fylkeskommune har satt i anbudet.