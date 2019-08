«Større enheter- bedre kvalitet»- slagordet for sentralisering av offentlige tjenester

Debatt

Det nærmer seg valg, og debatten går. Om studiesteder, tannklinikker, og ikke minst fødesteder. All ære til folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, som kjemper mot nedlegging av utdanningstilbudene på Nesna og i Sandnessjøen. Og til bunadsgeriljaen, som står på og kjemper for å bevare fødetilbudene i distriktene. Da mitt første barn ble født sommeren 2016 var det på Namsos sykehus, fordi vi tilfeldigvis var i Bindal da fødselen startet nesten tre uker før tida. I utgangspunktet skulle jeg føde på sykehuset i Sandnessjøen, men selv om jeg hadde valgt fødested i god tid ble det altså ikke slik. For å velge fødested i god tid, det må man gjøre som gravid kvinne i dag. Eller, er det egentlig mulig når man er bosatt på Sør- Helgeland?

I sommer fødte jeg mitt andre barn, hun kom til verden 20. juli på Sandnessjøen sykehus. Fødestua i Brønnøysund var stengt for fødsler, og hadde hun kommet to dager senere ville vi vært nødt til å reise helt til Mo i Rana. På tross av at Namsos er nærmere, og har åpent hele sommeren. Da vi dro med ambulansebåt fra Brønnøysund var det ingenting som tilsa at vi hadde det travelt, og vi ble derfor sendt uten jordmor. Da riene plutselig kom veldig tett, var vi ikke kommet lenger enn halvveis på turen. Det endte med at jordmor fra Sandnessjøen ble tilkalt og ble med båten fra Søvik. Vi rakk å komme oss på sykehuset, og datteren vår ble født omtrent 40 minutter etter at vi kom inn dørene. Dette betyr at vi ikke hadde rukket å komme oss til Mo i Rana. Hadde hun kommet to dager senere, ville hun mest sannsynlig blitt født i ambulansen på vei til sykehuset. Å være fødende på Helgeland på sommeren er ikke bare bare. Med sommerstengte avdelinger kan vi ikke forberede oss på noe, det er mange fortellinger om barn som har kommet til på vei til sykehus- fordi det er for langt å reise.

Helgelandsykehuset er som kjent inne i en omstruktureringsprosess. Dersom det gjøres alvor av å legge et storsykehus til Mo i Rana, kan jeg ikke se for meg at jeg og min familie vil bruke det sykehuset. Da vil vi heller benytte oss av Namsos sykehus, og dersom vi skal ha flere barn vil vi tilbringe tiden nær termin hos familie i Bindal. Vi ønsker ikke at fødselen skal skje på veien! Det vil medføre en større risiko for en mengde komplikasjoner- i tillegg til usikkerhet dersom jordmor ikke er med under transporten. Alle i ambulansebåten gjorde en super jobb, men de innehar ikke den spesialkompetansen som jordmødre har.

I tillegg til at vi kanskje mister fødetilbud i Sandnessjøen og i Brønnøysund, blir vi stadig ofre for nedleggelser og omstruktureringer. I høst mister Sømna tannklinikken, det vil i stor grad gå ut over eldre og barn. Dette er grupper som trenger ledsagere når de nå må dra til Brønnøysund, og det er rart at ikke de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dette vurderes i større grad av politikerne på fylket?! Vi står i fare for å miste studiestedene våre på Nesna og i Sandnessjøen. Disse studiestedene utdanner lærere og sykepleiere som vi sårt trenger nettopp her i distriktene, det blir stadig vanskeligere å rekruttere faglærte til ledige stillinger.

De fleste lokalpolitikere snakker om hvor viktig det er at ungdommen kommer tilbake etter at de har tatt utdanning, men hvordan skal vi lykkes med å få ungdommen tilbake dersom det ikke er noen tilbud igjen til dem? Og hva med oss som har kommet tilbake? Vi ønsker å bo her, og ønsker oss politikere som ikke bare snakker- men også evner å få til endring. Det bør kunne forventes at det legges press oppover i partiorganisasjonene. Hvordan vil ditt parti gå fram for at vi her på hele Sør- Helgeland skal få et forsvarlig helse- (og tannhelse-) tilbud? Hvordan vil dere gå fram for å sikre at vi ikke mister muligheten til å ta høyere utdanning her på Helgeland?

Signe Wågan Rørmark