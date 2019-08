Vegen blir til mens du går, eller?

Det en i alle fall kunne gjort, var å sette ut et par benker slik at det gikk an å ta en pust i bakken på vegen opp og ned. Det kunne næringslivet i Brønnøysund ha spandert. For eksempel en relativt stor og bemidlet bedrift som har navnet sitt fra fjellet vi snakker om.

Debatt

I forrige uke var jeg og familien min så heldige å få være vertskap for fem speidere fra Sri Lanka i etterkant av speiderleiren i Velfjord. På leiren var det, i tillegg til Sri Lanka, også speidere fra Russland og Polen. Det gjorde et sterkt inntrykk å se ungdom fra disse ulike nasjonene, til dels gamle fiender, bo i telt sammen, gå i fjellet sammen, spise sammen, synge sammen. Utvikle forståelse og vennskap. Dette er fredsarbeid av første klasse!

Etter selve leiren skulle de utenlandske speideren bli litt kjent med det Brønnøy har å by på til turister. Mandag skulle vi opp i Torghatthullet. Det er jo selve varemerket vårt, og vi liker å vise fram dette unike fjellet. Blant våre gjester var det ei ung dame som er blind og ei med CP og dermed redusert førlighet. Jeg tenkte at de med god assistanse kunne gå et lite stykke opp mot Torghatthullet. Der tok jeg skammelig feil. De ga seg ikke før de var helt oppe. Og de kom seg ned igjen. For en prestasjon! Jeg var både rørt og stolt. Stolt av gjestene mine, men aldeles ikke av Brønnøy kommune. Det er virkelig en skam hvordan stien opp til hullet ser ut. Et av de mest besøkte turistmålene i hele Norge hadde fortjent bedre. Jeg vet at det er store planer. Men ingenting blir jo gjort. Med en alminnelig traktor kunne en ha kjørt litt grus på stien og gjort halvparten av vegen mye bedre. Og det en i alle fall kunne gjort, var å sette ut et par benker slik at det gikk an å ta en pust i bakken på vegen opp og ned. Det kunne næringslivet i Brønnøysund ha spandert. For eksempel en relativt stor og bemidlet bedrift som har navnet sitt fra fjellet vi snakker om.

Vi trenger ingen autostrada opp til Torghatthullet. Men det går an å gjøre litt slik at også mennesker som ikke er av de aller sprekeste kan få gleden av å oppleve et unikt naturfenomen. Mine gjester fra Sri Lanka klarte å presse seg, og flyttet sine grenser på den måten, men vi kan ikke forvente at alle skal være like sta og målbevisste.

Even Borch