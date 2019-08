Kommentar til Bindal kommune inn i framtida av Magnar Bøkestad tirsdag 20.08.19

Debatt

Jeg har ikke for vane eller ser hensikt i å kommentere andres leserinnlegg i avisene, men uriktige opplysninger kan ikke stå uten en kommentar. Som ordfører i Bindal kommune føler jeg at det er viktig at bindalingene og våre naboer får riktige opplysninger.

Kommunestyret vedtok enstemmig en strategisk pleie og omsorgsplan i juni 2017. Denne planen har gitt administrasjonen grunnlag for å planlegge tre byggeprosjekter:

· 4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet

· Et samlokalisert bo- og aktivitetssenter på Bindalseidet

· En omfattende utbedring av Bindal sykehjem inkludert 4 nye omsorgsleiligheter

Av disse er de to første under bygging mens det siste er snart ferdig prosjektert og vil bli lyst ut på anbud 2. september. I begynnelsen av oktober vil vi vite om anbudene er innenfor vedtatt økonomisk ramme. Økning i renter og avdrag som følge av hele pleie- og omsorgsplanen er 3 mill. årlig med utgangspunkt i dagens rentenivå, og forutsatt at sykehjemmet blir utbedret innenfor rammen. Denne økningen er allerede tatt inn i eksisterende økonomiplan. Således er det ikke hold i påstand om reduksjon av 15 stillinger.

Vi kan drifte alle våre helse- og omsorgstjenester som i dag, men det vil være lite rom for ytterligere aktivitet. Det økonomiske handlingsrommet er begrenset som følge av de økte investeringene.

Husbanken har så langt gitt kr 20 948 000 i tilskudd (til de to første byggene). For sykehjemmet er ikke endelig tilskudd fastsatt, men kommunestyret har vedtatt et estimat på ca. 47 millioner kroner. Husbankens tilskudd er uansett betydelige og en sentral bidragsfaktor til at investeringene kan bli realisert.

Det er riktig at Kommune-Norge diskuterer lavere institusjonsgrad. Det har også kommunestyret i Bindal gjort, og vedtatt strategisk pleie- og omsorgsplan som nettopp reduserer institusjonsgraden. Bindal har derfor redusert sin sykehjemsbemanning fra 28 senger i 2017 til 23 senger i 2019. Dette reduserer institusjonsgraden i Bindal slik at vi vil ha sykehjemssenger for ca. 16 % av befolkningen over 80 år i 2030. Vi bygger 8 flere omsorgsboliger og satser nettopp på helhetlig pasientforløp i hjemmet. I desember 2018 vedtok kommunestyret en ny habilitering- og rehabiliteringsplan med dette fokuset, og vi er i ferd med å sluttføre en anskaffelse av velferdsteknologi.

Bindal sykehjem har i 2019 et budsjett på 21,6 mill. og er bemannet for 23 sykehjemsplasser. Dette tilsvarer en kostnad per seng på ca. kr 939.000 per år.

For Bindal er det et faktum at dette innebær tidenes satsing, og utløser betydelige tilskudd fra Husbanken.

Til slutt vil jeg tilføye at vi har flest enstemmige vedtak i Bindal kommunestyre, selv om jeg observerer at SP/H/V stemte mot en tiltrengt renovering av sykehjemmet, med en slik kostnadsramme.

Det kan også nevnes at Arbeiderpartiet aldri har hatt planer om å flytte samlokalisert bo- og aktivitetssenter fra Bindalseidet til Terråk. Diskusjonen gikk på prioritering av sykehjemmet foran Bo- og aktivitetssenteret. Det var også stilt spørsmål om det var den beste tomta på Bindalseidet.

Britt Helstad

Ordfører Bindal kommune