Debatt

Brønnøy SV vil sette fokus på det som vi mener er helt nødvendige forbedringer i kommunens tjenestetilbud, særlig innen de viktige områdene skole og omsorg. Da tenker vi spesielt på mobbing og ufrivillig deltid. Dette viktige arbeidet framstår som om det har vært uten politisk fokus den siste perioden (jevnfør medieoppslag). Trepartssamarbeidet må fungere og administrasjonsutvalget er et viktig hjelpemiddel i så måte. Vi mener at ordfører/varaordfører må lede utvalget. Vi vil prioritere de kommunale kjerneoppgavene.

Det må vises forsiktighet med nye investeringer, kun nødvendige lovpålagte prosjekt. Vi kan ikke investere i statusprosjekter som vil belaste kommunens økonomi, både gjennom avdrags- og driftsutgifter.

Vi garanterer at skolestrukturen skal bestå.

Vi vil òg stå for en åpenhetskultur, og garanterer åpenhet i behandlingen av politiske saker.

Klimaendringene og tap av biologisk mangfold er vår tids største utfordring, Konsekvensene blir tydeligere for hvert år. Vi i Brønnøy SV vil føre en langt mer ambisiøs miljø- og klimapolitikk enn i dag, og ta kampen mot forurensning og forsøpling i vår kommune.

Vi må skape noe for å ha noe å dele; Derfor vil næringsarbeid, som har ligget delvis i dvale i siste periode, være satsingsområde. Samtidig må trykket mot fylkeskommunen økes kraftig for å få gjennomført samferdselsprosjekter. Da tenker vi i første omgang på opprustning av Tosenveien, helt inn til Brønnøysund. Opprustning av veien til Torghatten med gang og sykkelveg på Nordhus. Gang og sykkelveg på Skogmo. Ruste opp flyplassvegen ved Hestvadet. Og gang og sykkelvei i Industriveien.

Stem SV – et valg for en bedre framtid og et varmere samfunn!

Liv Solli, 3. Kandidat Brønnøy SV

Kari Johanne Aglen Johansen, 2. Kandidat Brønnøy SV

Eilert Horn, 1. kandidat Brønnøy SV