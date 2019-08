Første kvinnelige ordfører på 40 år

Debatt

Vi i Arbeiderpartiet er stolte av å ha Siv Aglen på topp i partiet. Ikke bare fordi hun er kvinne, men fordi hun er ei dame med stor arbeidskapasitet, liker å ha oversikt, er faktaorientert og hører på hva andre mener. Dette er kvaliteter en ordfører i Brønnøy bør ha!

Brønnøy er ikke så stort og alle partiene er enige om at kommunen skal være god å vokse opp i, leve og bli gammel i. Alle vil vi at folk skal trives både som fastboende og besøkende.

I partiprogrammene leser vi at partiene vil gjøre mye likt, for å gjøre Brønnøy kommune til en enda bedre kommune, ofte bare med ulike strategier i måten å gjøre dette på.

Det er derfor naturlig å tenke at mange politikere på tvers av partigrensene vil være med å samarbeide om flere tiltak for nettopp å gjøre Brønnøy litt bedre. Samarbeid vil uansett være den arbeidsformen som gagner alle i denne lille kommunen best.

Vi i Arbeiderpartiet er klar for samarbeid om mye! Vi vil ta Brønnøy videre slik at fellesskapet blir styrket og gagnet. Alle skal med! Vår ordførerkandidat er kvinne – det kan hende at samarbeidet i Brønnøy kommune har godt av å bli styrt av Siv Aglen. Ikke bare fordi hun er kvinne og et godt forbilde for mange unge kvinner. Men fordi hun er en dyktig kvinne med de gode kvaliteter og kunnskap en ordfører bør ha.

For 40 år siden ble Brønnøysundregistrene lagt hit. En klok og initiativrik kvinne fikk mye av æren for dette. Hun var også Brønnøysunds siste kvinnelige ordfører.

Hvem vet hvor en ny kvinnelig ordfører kan ta Brønnøy?

Godt valg, både kvinner og menn!

For Brønnøy Arbeiderparti

Annlaug Ebbesen, kandidat nr. 17

Solveig Lorentsen, kandidat nr. 15

Anne Risbakk, kandidat nr. 13