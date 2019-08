Veterinærtilskudd

Debatt

Regjeringen foreslår reduksjon i veterinærvaktordningen på kveld og helg, som fører til at mange landbrukskommuner kommer svært dårlig ut!

I følge Dyrevelferdsloven §3 a) så er det kommunenes ansvar å sørge for en tilfredsstillende tilgang til dyrehelsepersonell og organisert veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid (kveld og helg). Frem til i dag har veterinærvaktene fått tilført øremerkede midler på ca. 135 mill. direkte. Midlene ble tildelt ut fra behov, både geografisk og landbruksmessig, og er en ordning som både Bondelaget, Veterinærforbundet og Mattilsynet har vært godt tilfreds med.

Nå foreslår regjeringen at disse tilskuddene fra 2020 skal innlemmes i rammetilskuddet til enkeltkommunene etter innbyggertall, uten hensyn til landbruket. Da kan resultatet bli slik:

Oslo kommune har registrert 513 husdyr og vil få 17 240 593 kroner når tilskuddet fordeles etter innbyggerantall. Det betyr 33 132 kroner pr. husdyr. I dag får vaktområdet Oslo, Nittedal, Bærum, Asker, Rælingen, Lørenskog og Skedsmo til sammen 849 300 kroner.

Sør-Helgeland er delt i tre vaktområder; Brønnøy og Vevelstad, Vega, Bindal og Sømna. Hvert vaktområde mottar i dag i øremerkede tilskudd 849 316 kroner.

Brønnøy og Vevelstad har registrert 33 168 husdyr (2017).

Brønnøy får 411 177 kroner fordelt etter landbrukskriterier, etter innbyggertall

201 934 kroner.

Vevelstad vil ut fra landbrukskriterier motta 113 519 kroner, etter innbyggertall

12 794 kroner.

Vega har registrert 8160 husdyr (2017) og får 186 220 ut fra landbrukskriterier, etter innbyggertall 31 324 kroner

Bindal og Sømna har registrert 33 372 husdyr (2017).

Bindal vil ut fra landbrukskriterier motta 180 189, etter innbyggertall 37 517 kroner.

Sømna vil etter landbrukskriterier motta 258 198 kroner og innbyggertall 51 407 kroner.

Uansett tilskudd har kommunene beredskapsansvaret og må derfor følge opp. Dersom kommunen ikke får nok penger fra staten til å dekke kostnadene til veterinærvaktordningen, vil de kanskje være nødt til å kutte i andre områder for å få budsjettet til å gå opp. Kanskje må det kuttes på skole eller omsorg. Mens Oslo, som frem til nå ikke har hatt bruk for mer enn 900 000 kroner, vil beholde de resterende 16 000 000 til å bruke på hva de vil.

Er regjeringen klar over virkningen dette kan få for den enkelte kommune, eller er dette et bevisst valg, nok et angrep på små kommuner?

Eilif Trælnes, leder Brønnøy Sp

Kari Anne Bøkestad Andreassen, leder Vevelstad Sp

Ove Mortensen, leder Vega Sp

Julie Tilrum, leder Bindal Sp

Roy Helge Dahle, leder Sømna Sp

Aasa Storlien, regionleder Sør-Helgeland og styremedlem Nordland Sp