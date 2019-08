- Ja til grønn energi i Brønnøy sentrum!

Debatt

Det grønne skiftet kommer i stort tempo, dette betyr at også Brønnøy kommune må tilpasse seg. Vi må kunne opprettholde eller øke verdiskapingen med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Høyre har en valgkampsak som handler om fjernvarme med grønn energi i sentrum av Brønnøysund.

Hva betyr dette?

Jo, vi ønsker å utrede muligheten til å etablere en varmesentral og tilhørende infrastruktur for å utnytte energien til oppvarming av offentlige bygg. Brønnøy kommune er allerede gode på ENØK, men vi kan bli enda bedre!

En mulig energikilde for varmesentralen er flis. Dette er en fornybar ressurs og dermed en bærekraftig løsning. Dette vil også være en ekstra inntektskilde for våre bønder og skogeiere.

Helt konkret tror vi at det ligger en unik mulighet i området BIL klubbhus, «Hestvadet», Farmen og Rådhuset til å bygge ut fjernvarme for å varme opp f.eks. skoler, basseng, fortau og boliger. Dette er en klynge med mange bygg i offentlig eie.

Vi tror det er muligheter til å bruke mer grønn energi, redusere kostnader til andre oppvarmingskilder og skape arbeidsplasser innen skogbruk. En vinn-vinn for oss alle!

En slik sak må utredes nærmere før en beslutning kan tas. En forstudie vil gi mer informasjon om muligheter, behov, plassering, eierskap og økonomi.

Vi i Høyre lover å være en pådriver i denne saken. Det er en god sak for lokalt næringsliv, for kommunen og ikke minst for miljøet.

Siktemålet vårt er at Brønnøy kommune skal ha en infrastruktur og varmesentral slik at vi kan varme opp offentlige bygg basert på fornybar energi.

Kurt A. Nilssen, 28. kandidat for Brønnøy Høyre