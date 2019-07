Nei, Brønnøysund …

Debatt

Reiseguide 2019 Helgeland er en vakker og informativ katalog, utgitt av Helgeland Reiseliv AS. Men helt i tråd med virkeligheten, er den ikke, for den unnlater å skrive at når man kommer fra provinsen til kaien i Brønnøysund ved midnatt, med billett for en reise nordover med hurtigruten, oppdager man at fasiliteter som venterom og toaletter eksisterer ikke.

- Hvorfor har man ikke et venterom på kaia etter kl 22? Manglende avtale med Hurtigruta om leie av venterom i Brønnøysund gjør at passasjerer som skal med nordgående hurtigrute må stå ute å vente på båten.

Det er meget ubekvemt for dem som ikke har tenkt på å ta med seg verken et ambulerende avtrede eller telt … Dette skiltet pranger med "T-D på kaia AS – grill – kafé – kiosk – isbar. Spisested for hele familien". Vel og bra, men etablissementet er stengt. Hvorfor ikke et åpent venterom? Endog under Den 2. verdenskrig hadde Brønnøysund et nattåpent venterom, og til og med et toalett. Hva det siste angår, var det riktignok et utedass, hvor avfallet gikk bent ned i sjøen under kaien, men dog …

Og veggene var «pyntet» med skriblerier diverse, så som bordell, hvilket viste muligheten for nattesvermerne i byen … Brønnøysund har stor spalteplass i ovennevnte reisekatalog, og sikkert er det sant det som står der. Men bra er det ikke, dette at reisende skal måtte tre av på naturens vegne på ulovlig vis i et hjørne i enden av kaien … Derfor oppfordres Torghatten ASA og Brønnøy kommune til å ta grep, og det allerede før turistsesongen er over: Før opp et venterom og et toalett, og føy gjerne til disse fasilitetene på prent i neste turistkatalog!

Arnfinn Wiksaas