Nord-Europas mest forsømte hatt

Debatt

Alstahaug har sin Dass, hva har vi?

Spørsmålet rant meg i hu da jeg leste om noen svensker som var “besvikna” over do-forholdene i Brønnøysund (BAnett 18.7.).

Den svenske “besvikelsen” er verken en nyhet eller en overraskelse for den lokale befolkning. Det som kan gi grunn til å heve øyenbrynene i ren undring er kommunens representant som faktisk erkjenner tvilsomme do-forhold i Svarthopen, men som samtidig mener at problemet nå er merkbart mindre ved Torghatten !!

Kommunens representant uttaler følgende på BAnett, sitat ;

“Nå er det heldigvis slik at de fleste besøkende utenfra kjører bobil med de innebygde mulighetene det byr på”.

Det er utvilsomt riktig at antallet bobiler har økt de siste årene, det er bla. godt illustrert ved de mange utforkjøringer på alt for smale veier også denne sommeren. Men vi som oppholder oss mye ved Torghatten, kan lett dokumentere at problemet på ingen måte er løst, og at bobiler er i flertall er en rein løgn.

Det er faktisk ikke mangelen på toaletter som er hovedproblemet, men en helt utrolig offentlig passivitet og bagatellisering av situasjonen.

Torghatten camping opplyser på Facebook at de har 9 toaletter tilgjengelig for den del av allmennheten som er villig til å betale for seg. Ved Torgarhaugen, som er nærmeste nabo til Torghatten, finns det totalt 14 toaletter. Alle disse er i privat eie. Torgarhaugen har i flere år forsøkt å få en dialog med Brønnøy kommune både når det gjelder parkering og toaletter, men kommunen har så langt vist null interesse.

Daglig registrerer vi trengende turister som nærmest skyldbetynget, gjerne med krokete knær som beveger seg målbevisst og i hurtig gange mot et mulig avtrede. Vi observerer det lenge før de når målet. Desperasjonen lyser ut av både øyne og atferd på vei opp bakken. De mest trengende forsøker å bevege seg lydløst og usett forbi kassa mot et toalett som de vet finns . (De har trolig snakket med andre i samme ærend som tidligere har lyktes å finne fram i tide). De mer utspekulerte starter gjerne første en samtale om hvor langt det er å komme seg opp i Torghatthålet, før de fyrer løs med sitt egentlige ærend ; “Er det noe toalett i nærheten?”. Hva sier en så til en hyggelig sommergjest med desperate behov ?

Sjølsagt kunne vi startet på en lengre utgreiing om offentlig seindrektighet, ansvarsfraskrivelse, unnfallenhet og taushet, men da hadde vi vel ikke fått gjort annet.

Desperasjons-scenarioet utspiller seg jo ikke bare en gang i mellom. Det skjer konstant hver dag, også når hurtigrute-turister i buss med eget toalett er i nærheten. Det finns faktisk ganske mange som verken har lyst eller pondus til å krype ned i et trangt buss-toalett. Vi teller ikke, men vi opplever dager med både 50 og 100 desperate tilreisende.

Som kjent brukes det årlig hundretusener av kroner på å lokke turister til å besøke de mange attraksjoner som finns i regionen. Brønnøy kommune opplyser at Torghatten har første prioritet i så måte. Hva som ligger i denne prioriteten hadde vært morsomt å vite. Hvor mange kalorier har en brukt på tilrettelegging ?

Så må det sjølsagt sies at Magnar Solbakk ikke kan ta ansvar for alt som ikke har skjedd ved Torghatten etter at Hestmannen skjøt hull i hatten. Flere må nok dele ansvaret for både manglende initiativ og tiltaksevne.

Hvem skal vi skylde mest på? ; Kommunen? Fylkeskommunen? Staten?

Ingen synes i dag å ha et godt svar.

Dersom offentlige myndigheter faktisk mener at det er de private driverne ved Torghatten som også har ansvar for tilrettelegging av parkering og toalettfasiliteter, så må de faktisk si det. Da har vi et utgangspunkt for å diskutere både eiendomsskatt, vann,avløpsavgift, renovasjon mm. Dagens rungende offentlige taushet og apati tjener ingen.

Brønnøy kommunen setter nå igjen sin lit til at Staten ved Nasjonale turistveger rydder opp i situasjonen, og målet er 2023.

Nå skal det sies at Nasjonale turistveger har prøvd 2 ganger tidligere å få etablert servicefasiliteter i området, uten andre synlige resultater enn de vi kan skue å på arkitektenes tegnebrett. Hvor sikker er vi på at de lykkes denne gangen?

Offentlige myndigheter snakker om Torghatten som en attraksjon med høyeste prioritet. Jeg nøler ikke med å kalle den samme for Nord Europas mest forsømte attraksjon.

Det verste er imidlertid at kommunen synes å være såre fornøyd med situasjonen.

Det blir spennende å se hva kommunens nye næringssjef sier når han oppdager at Brønnøy faktisk har reiseliv som erklært satsingsområde.

Iver Dreiås

pt. næringsdrivende innen reiselivet