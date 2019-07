Samfunnshuset som kulturhus

Å oppgradere samfunnshuset er trolig den eneste realistiske løsningen vi har for å skaffe regionen et kulturhus med akseptable forhold for kulturarrangementer

Debatt

Brønnøysund skole- og samfunnshus må få nytt navn – og nytt innhold!

Brønnøy arbeiderparti har programfestet at en prosess for å bygge om skole-samfunnshuset til et reindyrka, funksjonelt kulturhus skal påbegynnes i løpet av neste kommunestyreperiode.

Samfunnshuset i Brønnøysund har vært kommunens viktigste samfunnshus i flere årtier. Lenge var den også vår eneste idrettshall. Fortsatt brukes parketten i storsalen til kroppsøving, noe som skaper utfordringer for både skolene og for kulturlivet. Skolene mister kroppsøvingstimer i vinterhalvåret, og utleie til kulturformål i ukedagene må derfor begrenses mest mulig. I tillegg er dagens lokaler slett ikke optimale for hverken kulturarrangement eller kulturarbeidere med behov for egnede lokaler i hverdagen. Hver minste forestilling eller konsert krever massiv arbeidsinnsats i form av rigging opp og ned, av lyd, lys, stoler og andre fasiliteter. Slikt som bør være fast installert, eller enkelt å rigge til, i et moderne kulturhus. Det visuelle kunstfeltet (bildekunst, lyd/video etc.) har heller ingen egnede lokaler, noe som ivaretas i et kulturbygg.

Å oppgradere samfunnshuset er trolig den eneste realistiske løsningen vi har for å skaffe regionen et kulturhus med akseptable forhold for kulturarrangementer. Det må skaleres og bygges sånn at det kan tilfredsstille behovene til så vel lokalt kulturliv som til profesjonelle tilreisende aktører. Samtidig bør samfunnshuset også bli et hus for daglig og mangfoldig kulturell aktivitet. Biblioteket kan få selskap av kulturskolen, et modernisert rockeverksted, øvingslokaler eller annet som en grundig kartlegging av behov og ønsker vil avdekke.

Denne prosessen avhenger imidlertid av at Brønnøy kommune, Nordland Fylkeskommune og idrettslagene finner en løsning på skolenes behov for lokaler til kroppsøving.

Vi vil ikke forskuttere hva denne løsningen skal bestå i, men vi vil love at prosessen for å komme fram til svaret på dette skal igangsettes umiddelbart etter valget. Dette må til for at vi skal nå våre mål om å være i gang med et realistisk og godt kulturhusprosjekt innen kommende valgperiode er omme.

Brønnøy Arbeiderparti vil satse på kultur. Satsing på kultur vil bidra til bolyst og trivsel. Et rikt kulturliv er bra for folk, både for de som bor her, og for de som vurderer å flytte hit. Et rikt kulturliv er også viktig i et næringsperspektiv, ikke minst i konkurransen om dagens og framtidens arbeidskraft.

For Brønnøy Arbeiderparti

Gjøran Engen, kommunestyrekandidat

Andreas Rafaelsen, kommunestyrekandidat

Siv Aglen, ordførerkandidat