Salhus skole

Debatt

Tilsynsrapporten som ble lagt fram i siste kommunestyremøte er rystende lesning, og den bekrefter at kommunen mangler system, retningslinjer og rutiner. Det avdekkes mobbing og den forteller også om krenkelser fra voksne mot elever. Noen lærere oppleves også som urettferdige og sier ting som er krenkende.

De kommunale retningslinjene som det blant annet jobbes etter, og som omhandler paragraf 9 i opplæringsloven er basert på en utdatert lovtekst!!! Loven ble sist endret i 2017, dette har tydeligvis gått kommunen hus forbi. Dette er nærmest skandaløst. §9 A kapittel 2 til 5 sier noe om mobbing og aktivitetsplikten til skolen/skoleeier, paragrafen er vesentlig skjerpet. Brønnøy kommune har brutt loven!

Jeg er sjokkert over det som kommer fram. Og jeg anbefaler at vi er en smule ydmyk og ikke prøver å bortforklare eller skjønnmale ting i rapporten.

Jeg tar det videre for gitt at de avvik/pålegg som framkommer blir rettet opp innen fristen satt av fylkesmannen.

Et spørsmål man også kan stille seg. Gjelder dette flere skoler i Brønnøy?

Det må være helt klart: Det skal ikke foregå mobbing i Brønnøyskola. Her har vi voksne et særdeles stort ansvar.

Det er barna våre det er snakk om og de må ha, og har krav på, en skolehverdag som oppleves som trygg.

Etter et «krav» fra Trond Horn, som ble støttet av meg, ble rapporten sendt ut til kommunestyremedlemmene kort tid før kommunestyremøte. Jeg har forståelse for at behandlingen ble utsatt til i oktober på grunn av kort tidsfrist til å lese og å sette seg inn i rapporten.

Jeg forventer da at det blir redegjort for hva som er gjort med de avvik/pålegg som er satt av fylkesmannen. Jeg forventer òg at det blir redegjort for hvilke strategier som blir satt framover for å hindre at lignende hendelser skal skje.

Eilert Horn

Kommunestyrerepresentant/ordførerkandidat Brønnøy SV