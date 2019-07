Starter mobbekulturen i kommunen på rådhuset?

Debatt

Etter å ha skrevet et leserinnlegg som leder av FAU Salhus skole, hadde jeg ikke tenkt å skrive flere, men rektors tilsvar føler jeg må kommenteres.

Dagen etter mitt leserinnlegg ble jeg innkalt til møte med oppvekstsjefen, hvor han blant annet ville høre mer om det jeg visste om mobbetallene og hvilken informasjon jeg hadde om forholdene på skolen. Jeg delte erfaringer fra mitt verv som FAU-leder, basert på informasjon fra foreldre. Det er foreldrenes opplevelse at verken mobbesaker eller de som foreldre blir tatt på alvor, samt at tiltak ikke blir iverksatt. Dette gjør grunnlaget for samarbeid med rektor vanskelig. Jeg ble oppfordret av oppvekstsjef til dialog ansikt til ansikt i fremtiden, og med det å holde lokalavisen utenfor. Jeg stiller meg derfor undrende til om skoleeier, gjennom rådmann og oppvekstsjef, stiller seg bak rektors svar på mitt leserinnlegg to dager etter dette møtet? Jeg kontaktet oppvekstsjef og han bekreftet at han var orientert, og at han trodde at rektor mente å balansere kritikken i mitt leserinnlegg. Er det bare jeg som skal ytre denne saken ansikt til ansikt?

Rektors leserinnlegg starter som følger: «I kjølvannet av BAs artikkel 18.06.19 samt leserinnlegget fra FAU v/Liz Lakselv 24.06.19, ser jeg meg nødt til å komme med en uttalelse på bakgrunn av framstillingen av Salhus skole.» Videre skriver rektor at «nyhetsoppslag og leserbrev etterlater et inntrykk av en skole som er dårlig drevet med en ledelse som ikke fungerer.» For det første så var ikke leserinnlegget fra FAU. Jeg utalte meg i form av mitt verv som FAU-leder. For det andre så kritiserte jeg ikke ledelsen, lærere eller andre ansatte på skolen. Jeg kritiserte skoleeier og rektor. For det tredje har jeg ikke påpekt noe annet enn det som kommer frem av tilsynsrapporten fra Fylkesmannen. Jeg har i mitt leserinnlegg kommet med påstander som jeg mener underbygger tilsynsrapporten.

I rektors leserinnlegg fremsettes et glansbilde av skolen, altså en slik Salhus skole som vi alle ønsker oss. Problemet er bare at de som har opplevd og opplever mobbing, krenkelser og trakasseringer ikke kjenner seg igjen i dette glansbildet. Det er både foreldre og lærere som har tatt kontakt med meg i etterkant av leserinnlegget og understreket at dette ikke legger ballen død, men heller gir næring til mer frustrasjon og mindre tillit. Flere av dem jeg har snakket med har gitt opp å få støtte fra skolen, dvs. at det ikke er noen som har tatt tak i problemene der eller fulgt de opp. Noen av disse foreldrene har våget å melde det videre til oppvekstsjef, rådmann og ordfører, men de blir fremdeles ikke hørt eller tatt på alvor. De sterkeste foreldrene har valgt å varsle Fylkesmannen. Jeg opplever at skoleeier ikke forstår alvoret i den subjektive opplevelsen til elevene og foreldrene. Varslingene, sammenstilt med en nær dobling av mobbetallene i siste elevundersøkelse, var grunnlaget for Fylkesmannens tilsyn i vår.

Tilsynsrapportene er svært alvorlig lesning, og bekrefter at skolen mangler system, rutiner og retningslinjer, opplæring av ansatte, holdninger, kunnskap og vilje til å sikre et trygt skolemiljø for alle. Det som fremstår som enda mer alvorlig er at Fylkesmannen bekrefter i tilsynet at de samme unnlatelsene og manglene finnes også i administrasjonen/oppvekst. Når man i tillegg får kunnskap om at ordfører, og kanskje også deler av kommunestyret, over år har visst om alvorlige enkeltsaker, uten å foreta seg noe, da blir alle helt maktesløse.

I leserinnlegget mitt stilte jeg spørsmålet om Brønnøy kommune bryter Opplæringslovens § 9-A i forhold til aktivitets-, handlings- og informasjonsplikt, men ingen har tatt bryderiet med å svare på dette. Kommunestyre valgte å utsette orienteringen om tiltak, i forbindelse med avvik påpekt i rapporten fra Fylkesmannen, til neste kommunestyremøte 2. oktober. Det vil med andre ord si at det blir høstens nyvalgte kommunestyre som får denne saken i fanget. Betyr dette at våre sittende folkevalgte ikke bryr seg og ikke vil ta ansvar? Vel vitende er vi alle; foreldre, lærere, rektor, tillitsvalgte, oppvekstsjef, rådmann og videre opp til ordfører og kommunestyret, om at familier har flyttet fra kommunen på grunn av slike saker, familier vurderer å flytte, elever bytter skole i håp om endring, men de det er verst for, er de som bare blir stille.

Har Brønnøy kommune råd til å være medvirkende til elevers tapte skolegang?

Er Brønnøy kommune bevisst på at mobbing rammer hele familier, klassemiljø, arbeidsmiljø og deres trygghet?

Er Brønnøy kommune villig til å ta på seg ansvaret for de skader og senskader som mobbing påfører et menneske?

Hva betyr egentlig 0-tolleranse for Brønnøy kommune?

Tillit og trygghet er en forutsetting når man skal løse vanskelige saker. Oppvekstsjef og rektors håndtering bygger ikke tillit. Vi står i en situasjon som krever akutte tiltak, samarbeid, forsoning og en uforbeholden unnskyldning til alle som har, og har hatt det vondt på grunn av manglende rutiner, retningslinjer, oppfølging, ivaretagelse og omsorg.

Jeg reagerer på stillheten.

Stillheten fra kommunestyremedlemmer.

Stillheten fra tillitsvalgte.

Stillheten fra lærere.

Stillheten i det at BA, som vår lokalavis, ikke stiller kritiske spørsmål.

Er denne stillheten et tegn på at det råder en fryktkultur i Brønnøy kommune?

Kommer det snart noen flere på banen?

Er det greit at noen av barna våre ikke har det bra på skolen?

Det er valg til høsten. Jeg tipper at de som setter barnas rett til et trygt og godt skolemiljø på agendaen, og ytrer en vilje til å gjøre noe med dagens situasjon, kommer til å få mange stemmer.

Som en avslutning, vil jeg komme med en oppfordring om at skoleeier samler kommunestyret til et ekstraordinært kommunestyremøte, for å legge en plan for den viktige skolestarten!

Liz Lakselv

Leder v/FAU Salhus skole