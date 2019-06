Salhus skole – skolemiljø

Debatt

I kjølvannet av BAs artikkel 18.06.19 samt leserinnlegg fra FAU v/ Liz Lakselv 24.06.19, ser jeg meg nødt til å komme med en uttalelse på bakgrunn av framstillingen av Salhus skole. De siste dagers nyhetsoppslag og leserbrev etterlater et inntrykk av en skole som er dårlig drevet med en ledelse som ikke fungerer og et utrygt skolemiljø som flere barn lider under.

Jeg er stolt av å være rektor nettopp ved Salhus skole; en skole med kultur og tradisjoner utviklet over tid; noe vi har respekt for og som vi viderefører. Stabile, engasjerte lærere jobber hardt for å skape en trygg og god skolehverdag for alle; i tråd med skolens visjon. De har gode relasjoner til alle i skolesamfunnet, god faglig oversikt og de utøver yrket sitt med trøkk, varme og entusiasme. Lærerne utøver tydelig klasseledelse, roser positiv atferd, ser den enkelte elev, legger til rette for fellesopplevelser og jobber med sosial kompetanse hos elevene. De gir eleven mestringsopplevelser og står på hver dag for å skape et godt skole- og læringsmiljø med de begrensende ressursene som vi har tilgjengelig. I tillegg til høyst kompetente lærere har skolen også dyktige barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, helsesøstre, sosiallærer, ROP- tjeneste med flere, som alle bidrar forebyggende på hvert sitt felt.

Hver morgen blir elevene ønsket velkommen med et håndtrykk i døra, noe de også får før de går hjem for dagen. Konflikter og utenforskap oppstår gjerne i ikke-lærerstyrt aktivitet, derfor har skolen mange styrte aktiviteter som er relasjonsfremmende. Vi lytter til elevstemmen og elevrådet 5. – 10 trinn oppsummerer de trivselsfremmende aktivitetene slik: Alle klasser har utarbeidet trivselsregler, trivselsagentene sørger for aktiviteter i friminuttene på mellomtrinnet, ballturneringer organiseres i langfri, musikk i friminuttene, sprøytet isbane, powercage – en nyanskaffelse, boksesekk med mer i aktivitetsrommet, friidrettsdag, skolejogg, Tine-stafett, uteskole, dagsturer, nattskole, bokvake, fadderordning, filmkvelder, adventsstunder for hele skolen, juleverksted, forestillinger, overnattingsturer tilpasset trinn, kino, blime-dansen, vennskapsuke og kulturuka for å nevne noe. Elevene ønsker mer av dette og skal jobbe videre med ønskene sine til høsten.

Skole/hjem-samarbeidet fungerer godt. Samarbeidet skjer først og fremst i møte mellom kontaktlærer og foreldre. Brønnøyskolen bruker transponderappen; en elektronisk meldebok. Kontakten har aldri vært tettere og hyppigere. Det avholdes to foreldremøter og to foreldresamtaler per år; etter elevsamtalene. Her fyller foreldre og barn ut et omfattende skjema som er en dokumentasjon på hvordan eleven har det, og om det er noe heimen er misfornøyd med, tas det med. Utover dette kan avdelingsleder/rektor bli kontaktet, hvis det er et ønske/ behov. Dersom det er foreldre som har blitt møtt slik som er beskrevet i leserinnlegget fra FAU v/ Liz Lakselv, ber jeg dem om å ta kontakt med skolen.

Når det gjelder foreldremøtene har de blitt avviklet på tradisjonell måte. Oppmøte har vært varierende. Dette ønsker Brønnøyskolen å gjøre noe med. FAU har fått uttalt seg og kommet med forslag, og en ny plan med felles agenda for alle skolene gjennomføres fra høsten av. Målet er økt engasjement og styrking av skole- heim samarbeidet.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med skolens arbeid med elevenes skolemiljø 20.03.19. Det ble åpnet tilsyn i Brønnøy kommune med grunnlag i risikovurdering, blant annet med bakgrunn i meldinger fra foreldre om utrygt skolemiljø og høye mobbetall for 7. og 10.trinn i elevundersøkelsen 2018.

Tilsyn er en god ting som skal sjekke om skolen følger opplæringsloven med forskrifter og bidra til bedre regelforståelse og regeletterlevelse i kommuner og skoler. Endelig rapport for skolen forelå 21.05.19. Rapporten konkluderer med at skolen ikke oppfyller regelverket på alle områder. Skolen har fått konkret tilbakemelding på avdekkede forhold hvor praksis må endres. Frist 24.09.19. Skolen tar tilsynsrapporten svært alvorlig. Det er verdt å merke seg at det først og fremst er dokumentasjon på det skolen gjør som mangler. Før fristen må skolen sende en erklæring om at forholdene er rettet og en redegjørelse om hvordan. Skolen er allerede i gang med å lukke avvik.

Når det gjelder de høye mobbetallene for 7. og 10.trinn, har skolen fulgt Udir sitt råd og også kjørt Spekter; en ikke-anonym undersøkelse. Funn i Spekter er behandlet grundig og forskriftsmessig og sakene er løst. Arbeid mot mobbing må skje hver eneste dag og har ingen sluttdato.

Oppfordrer leserne til å gå inn på kommunens hjemmesider å lese Revisjonsrapporten fra tilsynet på kvalitet i Brønnøyskolen; et tilsyn som ble foretatt omtrent til samme tidspunkt som Fylkesmannens.

Skolen har 462 elever, og med så mange elever kan det beklagelig skje at en eller flere elever til et eller annet tidspunkt ikke har det bra på skolen. Det skal ikke forekomme. Det er nulltoleranse for mobbing i skolen, men ved praktisering av det nye regelverket som ivaretar eleven gjennom aktivitetsplikten, sikres elevens rettighet til å bli hørt med sin subjektive opplevelse.

Skolens oppfatning er at samarbeidet med FAU opp gjennom årene har vært godt. Skolen trenger engasjerte foreldre, og ser fram til workshopen ved skolestart. Skolen har forventninger om en ny start for skole-heimsamarbeidet i Brønnøyskolen, der foreldrene blir involvert på en bedre måte, og får slippe til med sitt engasjement.

SU-møtene har ikke blitt avholdt etter planen. Det beklager jeg.

Ledelsen har aldri på noen tidspunkt bagatellisert viktigheten av tilsynsrapporten.

Skolen beklager varierende tilgjengelighet på telefonen, men vi er ikke knyttet opp til kommunens sentralbord og har ikke merkantilt personale ved skolen.

Salhus skole anmoder BA om til neste skoleår å lage en reportasje om skolemiljøet i Brønnøyskolen, hvor skolene blir besøkt, elever, lærere og foreldre intervjuet og mangfoldet innen skolemiljøarbeid presenteres.

Ønsker avslutningsvis å benytte anledningen til å takke våre foreldre som bidrar til å styrke skolen og lærings-miljøet med god kommunikasjon gjennom de riktige kanaler, gode tilbakemeldinger, positiv holdning og framsnakking av skolen. Slik blir vi bedre sammen!

Rektor Jorun Stormyr