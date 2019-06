Brønnøy Arbeiderparti vil ha heltidskultur

Debatt

Som nyutdannet helsefagarbeider søkte jeg, og ble ansatt i en 30% stilling på kommunens sykehjem. Dette var ok, da jeg bodde på en billig hybel og hadde muligheten til å ta mange ekstra vakter. Til tider jobbet jeg over 100% ,med flere ekstravakter på natt, i helger og ved tilkalling. Jeg tenkte at som utdannet fikk jeg vel snart en større fast stillingsprosent.

Etterhvert traff jeg mannen i mitt liv og det ble giftemål, barn og vi kjøpte oss et hus.

Jeg hadde fortsatt den samme faste stillingen i 30 prosent, men min ektefelle hadde en god jobb og vi tenkte at det var bra for våre barn at en av oss i var mere hjemme mens ungene var små

Årene gikk, og jeg trivdes med litt jobb og nok tid hjemme.

Etterhvert som barna ble større, kunne jeg tenke meg å jobbe litt mer og fikk da beskjed om at det blir ikke noe problem siden det alltid er ledige ekstravakter å ta av. .

Sånn gikk årene, men ekteskapet som jeg trodde skulle vare livet ut havarerte.

Jeg satt da i en situasjon jeg ikke hadde tenkt på. Jeg med min faste 30 prosent stilling gikk til banken for å søke lån for å kunne kjøpe ut min nå eksmann. Vi hadde avtalt delt omsorg, og jeg måtte jo ha ett hjem til meg og mine barn. Banken var ikke behjelpelig med lån så lenge jeg kun hadde en 30 prosent fast stilling i kommunen, og det hjalp ikke hvor mye ekstravakter jeg jobbet. Ok tenkte jeg, da må jeg ut på leiemarkedet. En leilighet med tre soverom må jeg helst ha. Nå var jeg kommet til et punkt der jeg begynte å føle oppgitthet, jeg satt også midt oppe i en skilsmisse. Ekstra vakter kunne jeg vel ta så ordnet det seg. Men så lett var det ikke, kort varsel og helst natt og helg var det jeg ble tilbudt. Hvordan skulle jeg organisere barnevakt?

Dette er ingen sann historie, men ett eksempel på hva noen opplever i kommuner uten heltidskultur. I tillegg er de også pensjonstapere.

Vi i Brønnøy Arbeiderparti skal jobbe for at deltidskultur blir til heltidskultur.

Vi som politikere må ta innover oss at vi også har et ansvar her.

Dette er ikke en jobb gjort over natten, men den må startes på nå.

De ansatte må være med i denne prosessen sammen med ledelse og fagforeninger, da dette er deres hverdag det handler om.

Vi vet at behovet for helsefagarbeidere vil bli større i fremtiden, og da må vi ha en stillingsprosent å tilby som folk kan leve med. Hvor mange vil ta en utdanning og påføre seg lån når en deltidsstilling er det som venter etter utdanningen.

Vi vil også alle ha kvalitet på tjenesten som blir levert. Kvaliteten får vi med stabilitet, der brukerne slipper å ha mange forskjellige ansatte å forholde seg til, samt at ansatte kjenner bruker og deres behov.

En viktig del er også sykefraværet. Det viser seg i de kommunene der de har jobbet med heltidskultur går sykefraværet ned. Så om det kanskje koster litt å få dette til, vil kommunen, ansatte og brukere av tjenestene tjene på dette til slutt.

Vi i Brønnøy Arbeiderparti har tro på at ansatte sammen med ledelse og politikere vil få dette til.

Ann Kristin Sletvold

Anne Risbakk

Kjetil Mathisen

Brønnøy Arbeiderparti